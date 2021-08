In unschlagbarer Buddy-Manier treffen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in der Fortsetzung der erfolgreichen Actionkomödie „Killer’s Bodyguard“ zum zweiten Mal aufeinander und liefern sich in Killer‘s Bodyguard 2 messerscharfe Wortgefechte, rasante Schusswechsel und brandheiße Verfolgungsjagden. Passend zum Kinostart verlosen wir zwei Samsung Smart Monitore M5!

ÜBER KILLER’S BODYGUARD 2

Sie sind wie Hund und Katze, Himmel und Hölle, Whitney und Britney: Bodyguard Michael Bryce und Auftragskiller Darius Kincaid! Das seltsamste tödliche Paar der Welt ist zurück und begibt sich erneut auf eine lebensgefährliche Mission. Bryce – immer noch ohne Lizenz und gerade in einem absolut notwendigen Sabbatical – wird von Kincaids noch unberechenbarerer Ehefrau, der international gesuchten Verbrecherin Sonia (Salma Hayek), zurück in den Dienst gezwungen. In kürzester Zeit treiben ihn seine hochgefährlichen Schützlinge einmal mehr in den Wahnsinn und darüber hinaus findet sich das Trio plötzlich in einen globalen Konflikt verwickelt: Europa gegen einen rachsüchtigen und gefährlichen Irren (Antonio Banderas) – Bryce und die Kincaids mittendrin!

Mit feurigem Temperament heizt Salma Hayek den beiden Männern ordentlich ein und macht das Killer-Trio Infernale mit knallharter Frauenpower komplett! Antonio Banderas als rachsüchtiger Irrer und Morgan Freeman in einer Überraschungsrolle ergänzen den grandiosen Cast. Auf dem Regiestuhl sitzt auch beim zweiten Teil Action-Experte Patrick Hughes („The Expendables 3“). Killer‘s Bodyguard 2 – eine rasend unterhaltsame Actionkomödie für einen extra-heißen Kinosommer! Ab 26. August 2021 im Kino!

ÜBER SAMSUNG SMART MONITOR M5

Es gibt Technologien, die passen genau in unsere Zeit: Der Wunsch nach umweltbewussterer Mobilität wird durch das E-Auto greifbarer und der Fitnesstracker steht vermutlich wie kaum ein anderes Gadget für den Megatrend Gesundheit. Mit dem Smart Monitor präsentiert Samsung nun einen neuen Gerätetypus, der das Lebens- und Arbeitsgefühl von vielen im New Normal widerspiegelt und mit smarten Features unterstützt. Entwickelt wurde der Bildschirm für die digitale Arbeitswelt, in der 9-to-5 ein Auslaufmodell ist und das Private mit dem Berufsleben im sogenannten Work-Life-Blending immer mehr verschmilzt.

Damit der Wechsel zwischen Home Office zu Home Entertainment und wieder zurück einfach gelingt, ist der Smart Monitor mit einem Prozessor und WLAN-Adapter ausgestattet. Einmal mit dem Internet verbunden, können über den Samsung Smart Hub Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Co. ohne zusätzliches Gerät genutzt werden. Der Smart Monitor bietet damit ein ähnliches Home-Entertainment-Erlebnis wie ein Smart TV – Stereo-Lautsprecher und Fernbedienung mit Spracherkennung inbegriffen.

Für die Verwandlung vom Entertainment Hub zum Business-Monitor werden Maus und Tastatur per Bluetooth oder USB mit dem Bildschirm gekoppelt; PC oder Laptop braucht es nicht. E-Mails und Dokumente lassen sich mit den Smart Monitor aus der Cloud abrufen und gängige Microsoft-Office-Anwendungen wie Word, Excel oder PowerPoint nutzen – ein Office 365 Abo vorausgesetzt. Kompatible Geräte wie Laptop, PC, Smartphone oder Tablet lassen sich natürlich auch per Kabel oder drahtlos über Samsung DeX, Tap View, Casting oder Apple AirPlay mit dem Bildschirm verbinden. Mehr Informationen findet ihr HIER.

Wir verlosen, in Zusammenarbeit mit Telepool und Samsung:

1x Samsung Smart Monitor M5 in 27‘‘ (Wert: 329 EUR)

1x Samsung Smart Monitor M5 in 32‘‘ (Wert: 369 EUR) Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

Welcher Schauspieler verkörpert den Auftragskiller und welcher den Bodyguard?

(Tipp: Der Trailer weiter oben verrät es.) Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Killer‘s Bodyguard 2 Gewinnspiel" an [email protected] .