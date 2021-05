Killer's Bodyguard 2: Trailer zur Fortsetzung der Buddy-Actionkomödie – Noch in diesem Jahr schlägt das kultige Duo Bodyguard Ryan Reynolds und Auftragskiller Samuel L. Jackson wieder auf: Mit dem zweiten Teil der rasant unterhaltsamen Buddy-Actionkomödie „Killer's Bodyguard 2“. Dazu ist jetzt auch der erste deutsche Trailer veröffentlicht worden, der prächtig zeigt, was euch am 19. August 2021 mit „Killer's Bodyguard 2“ im Kino erwartet.

Im zweiten Teil kehren Bodyguard Michael Bryce und Auftragskiller Darius Kincaid zurück. Das seltsamste tödliche Paar der Welt begibt sich erneut auf eine lebensgefährliche Mission. Bryce – immer noch ohne Lizenz und gerade in einem absolut notwendigen Sabbatjahr – wird von Kincaids noch unberechenbarerer Ehefrau, der international gesuchten Verbrecherin Sonia, zurück in den Dienst gezwungen.

In kürzester Zeit treiben ihn seine hochgefährlichen Schützlinge einmal mehr in den Wahnsinn und darüber hinaus findet sich das Trio plötzlich in einen globalen Konflikt verwickelt: Europa gegen einen rachsüchtigen und gefährlichen Irren – Bryce und die Kincaids mittendrin! Der Trailer zeigt sehr gut, dass auch in der Fortsetzung der Actionkomödie Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson wunderbar als ungleiches Duo harmonieren.

Neben den beiden Stars, wird der Cast durch weitere Hollywood-Größen komplettiert. So sind auch Morgan Freeman, Antonio Banderas und Salma Hayek mit von der Partie. „Killer's Bodyguard 2“ wird wieder von Patrick Hughes („The Expendables 3“) inszeniert und wird aller Voraussicht nach einmal mehr eine überaus spaßige Angelegenheit für Genrefans!