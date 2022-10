Killer Klowns From Outer Space

Killer Klowns From Outer Space: Die irren Terror-Clowns sind zurück – Das Horror-Genre hat schon so viele schaurige und teils skurrile Schauergestalten hervorgebracht. Besonders Clowns wie beispielsweise der gute alte Pennywise lehren die Zuschauer immer wieder das Fürchten. Ein paar besonders kultige und wahrlich irre Grusel-Clowns feiern bald ihr großes Comeback.

Die Rede ist vom abgefahrenen Sci-Fi-Horror „Killer Klowns From Outer Space“, in Deutschland wohlbekannt unter dem Titel „Space Invaders“, mit diesen wahrlich kultigen Terror-Clowns. Sie schlagen demnächst im Heimkino auf und sorgen dort nicht nur mit jeder Menge Witz, sondern auch etlichen durchaus verstörenden Szenen für Horror-Unterhaltung.

„Killer Klowns From Outer Space“ erscheint am 10. November 2022 als streng limitierte Sammleredition. Ein Fest für alle Fans, denn der Streifen war bis dato gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Die bereits erschienenen Limited Editions sind seit einigen Jahren im freien Verkauf vergriffen.

Irres Trash-Fest-Gemetzel

Nun gibt es die Terror-Clowns aber in einer Neuauflage im Mediabook nebst reichlich Bonusmaterial, Booklet und dem Kultfilm in der Remastered-Version auf Blu-ray. Das Ganze natürlich komplett uncut. Wer dieses irre und sehr spaßige Trash-Fest noch nicht kennt, nachfolgend die Handlung von „Killer Klowns From Outer Space“: Die Bewohner einer US-Kleinstadt sehen sich aus heiterem Himmel einer Alien-Invasion entgegen.

Doch dies sind keine kleinen grünen Männchen, sondern extrem diabolische Clowns. Und die haben mit beispielsweise Zuckerwattestrahlern und Säuretorten allerhand abstruse Dinge im Gepäck, um für jede Menge Chaos und ein episches Gemetzel in der Stadt zu sorgen. „Space Invaders“ garantiert definitiv herrlich verrückten und blutigen Horror-Spaß mit dem Kultfaktor 100.

