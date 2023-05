Guns Up: Kevin James kehrt mit neuem Action-Film zurück – Die Comedy-Ikone Kevin James gehört zu den Fan-Lieblingen Hollywoods nach Komödien wie „Der Kaufhaus Cop“ oder „Kindsköpfe“. Nicht zu vergessen als schillernder Star der legendären Kult-Sitcom „King of Queens“. Und während die meisten Kevin James für seine klamaukigen Rollen feiern, so brach der US-Schauspieler in den letzten Jahren immer gerne mal wieder aus dem Spaß-Genre aus und zeigte sich zum Beispiel im Horror-Film „Becky“ als finsterer Neonazi.

Doch die großen Erfolge blieben in den letzten Jahren aus. Auch die Netflix-Sitcom „The Crew“ mit Kevin James war kein Zuschauermagnet, weshalb sie auch direkt nach der ersten Staffel abgesetzt wurde. Nun aber versucht James es mal wieder im Genre der Action-Komödien. Laut „Hollywood Reporter“ hat er nämlich eine neue Rolle als Auftragskiller ergattert.

Zwischen Auftragskiller und Familienvater

Der Action-Spaß hört auf den Namen „Guns Up“ und soll laut dem Szenemagazin von einem ehemaligen Polizisten und Familienvater handeln, der von Kevin James gespielt wird. Der ehemalige Cop arbeitet nachts als Auftragskiller für die Mafia. Doch als ein Auftrag schiefgeht, prallen seine beiden Leben aufeinander.

Daraufhin muss der Auftragskiller-Familienpapa seine Familie aus der Gefahrenzone bringen. Doch er hat nur eine Nacht Zeit, seine Familie aus der Stadt in Sicherheit zu schaffen. Der Plot von „Guns Up“ könnte bei entsprechend guter Inszenierung eine unterhaltsame Action-Komödie bereithalten. Ob Kevin James seit langem darin mal wieder überzeugen kann, steht indes noch in den Sternen.

Wir sind jedenfalls gespannt, was Edward Drake („Vampire Dinner - You Are What You Eat“) daraus macht, der nicht nur das Drehbuch zu „Guns Up“ schrieb, sondern auch die Regie übernehmen wird.

Quelle: moviepilot.de