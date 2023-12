Kevin - Allein zu Haus 3: Trailer sorgt im Netz für Aufregung – Aktuell hat ein ganz besonderer Filmtrailer im Internet die Aufmerksamkeit von Millionen erregt. Genauer gesagt der Trailer „Home Alone 3 - Kevin's Revenge“, der auf YouTube bereits über 2,2 Millionen Aufrufe zählt. Das Video suggeriert die Fortsetzung der beliebten „Kevin“-Filmreihe mit Macaulay Culkin. Doch hinter dieser vermeintlichen Fortsetzung verbirgt sich nicht mehr als eine gut ausgearbeitete Parodie.

Die Macher des Fake-Trailers haben für ihre Kreation verschiedene Quellen genutzt. Zu sehen sind unter anderem Szenen aus dem Originalfilm „Kevin - Allein zu Haus“ aus dem Jahr 1990. Ebenfalls eingebunden wurden Aufnahmen aus einem Werbespot für Google Home von 2018, in dem Macaulay Culkin als erwachsene Version von Kevin McCallister auftritt. Dieser Spot zeigt Kevin, wie er mit Hilfe moderner Smarthome-Technologie Einbrecher abwehrt.

Fans zeigen sich begeistert vom Fake-Trailer

Auch in den Trailer eingebaut wurden Szenen aus der Horror-Serie „American Horror Story“, in der Culkin 2021 mitspielte. Im Mittelpunkt des Fake-Trailers steht die fiktive Handlung, dass die „feuchten Banditen“ Harry und Marv, gespielt von Joe Pesci und Daniel Stern, nach 30 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden und sich an Kevin McCallister rächen wollen. Kevin, der in dieser Geschichte erwachsen ist, dreht den Spieß um und bricht in das Haus der Einbrecher ein.

Diese Szenen stammen aus „American Horror Story“. Der Trailer endet damit, dass sich Kevin in seinem Haus verschanzt, bewaffnet und bereit für eine Konfrontation. Die kreative Gestaltung des Trailers und die gefakten Voiceover-Aufnahmen, die den Szenen eine neue Bedeutung geben, haben die Fans der „Kevin“-Reihe begeistert. Viele äußern in den Kommentaren auf YouTube den Wunsch, dass diese erfundene Geschichte tatsächlich verfilmt werden sollte.

Interessanterweise existiert ein tatsächlicher dritter Teil von „Home Alone“, der 1997 ohne die Originalbesetzung gedreht wurde. Auch ein vierter Teil und ein kanadischer Reboot sowie der Disney+-Film „Nicht schon wieder allein zu Haus“ von 2021, in dem Devin Ratray als erwachsener Buzz McCallister auftritt, sind Teil der erweiterten „Home Alone“-Reihe.

