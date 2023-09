Kein Film spaltete Fans: Blockbuster nun bei Disney Plus zu sehen – Zweifelsohne ist und bleibt 2023 nach derzeitigem Stand ein bewegtes Jahr für Hollywood und das Kino. Einerseits tobt noch immer der große Autorenstreik, der einen Großteil aller Produktionen lahmlegt und um Monate verzögern wird. Zugleich kamen viele Filme in die Kinos, die entweder wider Erwarten vollkommen als Flop endeten oder die Massen begeisterten wie das Phänomen „Barbenheimer“. Ein solcher Film, der erst gnadenlos durchfiel und dann plötzlich viel Zulauf erhielt, wird bald im Heimkino verfügbar sein.

Mittlerweile ist die Wertung auf dem Portal „Rotten Tomatoes“ für „Arielle, die Meerjungfrau“ auf beachtliche 94 Prozent angestiegen, wie „PC Games“ berichtet. Wer ins Kino ging und dem Film eine Chance gab, könnte ihn nach Lesart dieses Berichts also wohl mehr oder weniger begeistert verlassen haben. Nach anfänglichem Scheitern mauserte sich das Remake des beliebten Trickfilmklassikers mit einem Einspielergebnis von 570 Millionen US-Dollar weltweit bislang nicht zum Kino-Riesenerfolg.

Denkbar ist hingegen:

Die Kosten für den Film dürfte Disney mit diesen Einnahmen wieder reingeholt haben – und das, obwohl der Film insbesondere in Europa wider Erwarten komplett durchfiel, man denke nur an den gewaltigen Erfolg des weltweit gefeierten Originals. Doch mit entsprechender Geduld konnte sich das Remake letztlich beweisen, wie man bei „PC Games“ erläutert. Was umso verblüffender ist, weil viele Fans des Originals ihren Unmut lautstark verkündeten, als mit Halle Bailey eine schwarze Jungschauspielerin für die Rolle der Figur Arielle besetzt wurde.

Für die Fans und alteingesessene Liebhaber des Originals ist dieser Charakter aber nun mal so fest in seinem Erscheinungsbild besetzt, wie man ihn kanonisch kennt – entsprechend lautstark fiel der Unmut im Internet über die Besetzung des Films aus, die Debatten wurden hitzig und teils mit hochaggressiver Wortwahl geführt, wobei eine lautstarke Minderheit Bailey offen rassistisch beleidigte. Kein Film hat in diesem Jahr die Gemüter so gespalten wie „Arielle, die Meerjungfrau“. Wohlgemerkt in einem Jahr, in dem auch „Barbie“ sich zum Kinohit mauserte.

Wer sich selbst ein Bild vom Film verschaffen möchte, kann dies nun zu Hause tun:

Denn Stand jetzt ist „Arielle, die Meerjungfrau“ im Heimkino zu haben und könnte dort größere Erfolge einfahren: Wer ein Abonnement bei Disney Plus hat, kann den Film nun ohne Zusatzkosten streamen. Wer ihn lieber auf DVD oder Blu-Ray sehen möchte, muss sich laut dem Artikel noch bis zum Freitag, dem 13. Oktober 2023 gedulden.

