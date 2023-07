Kein Film bekam 2023 mehr Wut ab: Streifen übertrumpft Indy und The Flash – Diesem Kinojahr waren bislang nur wenige durchschlagende Erfolge beschieden. Zwar konnte „Der Super Mario Bros.-Film“ gleich etliche Rekorde brechen und „Marvel's Guardians of the Galaxy“ gut unterhalten, doch gefühlt blieb bei Filmfans fast jeder andere Neustart dieses Jahres hinter den Erwartungen zurück. Doch ein Film lässt zumindest die Enttäuschen stehen und mausert sich zur Überraschung.

Fest steht: „The Flash“ bescherte dem DC-Kinouniversum einen weiteren Flop, der wohl mit nichts zu vergleichen ist, „Transformers: Aufstieg der Bestien“ soll den früheren Teilen nicht gerecht werden und „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ feiert nicht nur den letzten Auftritt von Harrison Ford als Abenteurer, sondern auch Einspielergebnisse weit hinter den Erwartungen. Doch ein Film konnte sich aus anfänglichen Enttäuschungen herausarbeiten und kann zwei Konkurrenten nun verweisen.

The Flash: Gähnendes Desinteresse und kontroverser Hauptdarsteller

Insbesondere der Kino-Flop von „The Flash“ kam mit Ankündigung, zeichnen sich doch nicht nur gewisse Ermüdungserscheinungen der Fans mit dem Superheldengenre ab. Der dritte Streifen aus dem DC Extended Universe hat mit Ezra Miller einen Hauptdarsteller, dessen Liste an kuriosen bis erschütternden Vorwürfen und Urteilssprüchen den Rahmen eines Filmartikels sprengen würde. Miller soll laut Aussagen der Eltern mindestens einer Minderjährigen diese unsittlich berührt und Körperverletzungen begangen haben.

Zudem soll Miller zwischenzeitlich eine Art Kult auf Island sowie eine Farm betrieben haben, auf der Kinder freien Zugang zu Feuerwaffen und Munition genießen sollen. Nicht zuletzt der Hauptdarsteller dürfte aller Annahme nach mit für das Scheitern von „The Flash“ verantwortlich sein. Der Film verschwindet aus hunderten Kinos.

Um Indy steht es nicht viel besser:

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ sollte an alte Erfolge anknüpfen und das Publikum mit dem Nostalgie-Faktor abholen. Das erste Wochenende enttäuschte, wie „PC Games“ berichtet – in finanzieller Hinsicht mausert sich „Indiana Jones 5“ für Disney wohl zum Ausfall. „PC Games“ setzt beide letztgenannten Filme in seinem Artikel in den direkten Vergleich mit der Realfilm-Version von „Arielle, die Meerjungfrau“.

Nicht nur laut dem Portal war diese bereits vor ihrem eigentlichen Release Angriffen ausgesetzt, vornehmlich, da mit Halle Bailey eine schwarze Schauspielerin die Titelfigur der kleinen Meerjungfrau verkörpert. Tatsache ist dabei: Es finden sich etliche rassistische Kommentare über die junge Darstellerin in den sozialen Medien – doch die Kritik greift zu kurz.

Erhofftes Scheitern: ausgeblieben

Doch auffällig ist eben auch, dass einmal mehr im Zuge von Quoten- und Unternehmensstrategien eine kanonische Figur, die Unzählige aus ihrer Kindheit lieben, mutmaßlich in bewusster Provokation einer gewaltigen Fangemeinde geändert worden zu sein scheint. Eine beliebte PR-Taktik. Dass die entsprechenden Reaktionen derer, die ihre Kindheitserinnerungen missachtet sehen, heftig ausfallen würden, dürfte klar gewesen sein. Dass unter all der validen Kritik der Fans in der Anonymität des Netzes auch rassistische und menschenverachtende Äußerungen aufkommen würden, ebenfalls.

Viele seiner Gegner gingen jedenfalls von einem Scheitern des Remakes von „Arielle, die Meerjungfrau“ aus, fühlten sich in den ersten Wochen nach einem lauwarmen Start im Kino bestätigt. Doch mittlerweile steht der Disney-Streifen bei 524 Millionen US-Dollar Umsatz. Alles andere als ein Welterfolg bei den heutigen hohen Kosten für einen Film – doch bislang eben doppelt so erfolgreich wie „The Flash“ (247 Millionen US-Dollar) oder Indy (derzeit: „130 Millionen US-Dollar“).

Quelle: pcgames.de