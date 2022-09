Keanu Reeves kehrt für Fortsetzung zurück – Hollywood-Star und Fan-Liebling Keanu Reeves hat in schon so vielen Produktionen begeistert. Doch meist schießt einem die „Matrix“-Trilogie oder „John Wick“-Reihe in den Kopf. Fast vergessen ist dabei die DC-Verfilmung „Constantine“ aus dem Jahre 2005, diesem Horrorthriller, der von Kritikern eher mies bewertet wurde, bei den Fans aber definitiv Kultstatus besitzt.

Zur Freude all jener Fans wurde nun seitens Warner Bros. bekannt, dass es mit „Constantine 2“ eine Fortsetzung geben wird. Doch nicht nur das, Keanu Reeves wird wieder die Hauptrolle übernehmen und Francis Lawrence („Die Tribute von Panem – Catching Fire“) einmal mehr auf dem Regiestuhl sitzen. Das Drehbuch wird indes Akiva Goldsman („I Am Legend“) schreiben.

„[…] Ich würde es lieben, die Gelegenheit zu erhalten, noch einmal Constantine zu spielen.“

Goldsman gehört zudem zum Produktionsteam neben Hannah Minghella („Lou“) und keinem Geringeren als J.J. Abrams („Star Trek“). Vor allem Keanu Reeves wird sich sicher über die „Constantine“-Fortsetzung gefreut haben. Denn der Hollywood-Star hatte in den letzten 17 Jahren immer wieder versucht, „Constantine 2“ zu realisieren. Vor allem auch, weil die Rolle im Film zu einer seinen persönlichen Favoriten zählt. Keanu Reeves:

„Ich habe einige Johns gespielt. Wie viele Johns habe ich gespielt? Ich weiß es nicht einmal. Ich glaube, es waren über zehn. Wie auch immer, ich würde es lieben, die Gelegenheit zu erhalten, noch einmal Constantine zu spielen.“

Das ist „Constantine“

Wer „Constantine“ noch nicht gesehen hat, nachfolgend eine kurze Plotauffrischung. John Constantine kam mit einer Gabe auf die Welt, die er verabscheut: Er kann Halbblut-Engel und -Dämonen erkennen, die sich als Menschen tarnen und in unserer Welt leben.

Als eine skeptische Polizeidetektivin verzweifelt, weil sie den geheimnisvollen Tod ihrer geliebten Zwillingsschwester nicht aufklären kann, bittet sie Constantine um Hilfe. Mitten in den katastrophalen Ereignissen einer anderen Dimension müssen sie Farbe bekennen und ihren ganz persönlichen Frieden mit der Welt schließen.

Quelle: kino.de