Keanu Reeves: Hollywood-Star spendet 70 Prozent seines Matrix-Gehalts – Keanu Reeves ist unbestritten einer der Fan-Lieblinge aus der Filmschmiede Hollywoods. Das aber nicht nur wegen seiner vielen Blockbuster wie beispielsweise den „Matrix“- oder „John Wick“-Reihen. Nein, vor allem weil der millionenschwere Schauspieler auf dem Teppich und so „normal“ geblieben ist.

Ein Mann mit einem großen Herz, der Geschenke als Dank an seine Film-Crew verteilt und auch einfach wie jeder Normalbürger gerne mal mit der Straßenbahn fährt. Daher verwundert die Neuigkeit nicht, dass Keanu Reeves eine gewaltige Summe der Krebsforschung gespendet hat.

Spende von rund 80 Millionen US-Dollar

Dies kommt nicht von ungefähr, erkrankte seine jüngere Schwester Kim doch 1991 an Leukämie und kämpfte rund zehn Jahre mit der Krankheit. In all den Jahren stand der Hollywood-Star seiner Schwester zur Seite, verkaufte sogar sein Haus, um zu ihr zu ziehen. In den Jahren darauf gründete Reeves dann seine eigene Stiftung, um die Krebsforschung voranzutreiben.

Jedenfalls spendete Keanu Reeves seit dem ersten „Matrix“-Teil laut dem Online-Magazin „LadBible“ rund 80 Millionen US-Dollar, also ganze 70 Prozent seiner Einkünfte aus den „Matrix“-Filmen, an die Leukämie-Forschung.

