Keanu Reeves emotional bei John Wick 4: Hollywood-Star dankt Crew nach Dreharbeiten – „John Wick: Kapitel 4“ ist nun seit einigen Tagen im Kino und begeistert viele Fans und Kritik gleichermaßen. Nun machen Bilder die Runde, die zeigen, wie sich Hollywood-Star und Hauptdarsteller Keanu Reeves beim Filmteam bedankt, nachdem die Dreharbeiten für das monumentale Action-Epos abgeschlossen waren.

Sie zeigen den äußerst beliebten Schauspieler, wie er im Kreis umringt von Mitgliedern des Teams herumgeht und lobende Worte für die harte Arbeit seiner zahlreichen Kollegen findet. Das Video findet ihr im Anschluss, es wurde unter anderem auf dem sozialen Netzwerk TikTok veröffentlicht. Darin dankt Keanu Reeves seinen Teamkollegen dafür, dass sie das Erlebnis des Drehs so „besonders“ gemacht haben.

Reaktionen der Teammitglieder unterstreichen den Eindruck

Keanu Reeves blickt in lächelnde Gesichter, seine Arbeitskollegen klatschen vereinzelt, allerorten blitzen Zähne. Wörtlich sagt der Hollywood-Megastar im Video zwischen Sand und Felsen auf seine übliche leise, bescheidene Art: „Es ist wirklich etwas Besonderes, hier zu sein. Ich meine … seht euch doch nur mal um. Doch es ist nicht die Tatsache, dass wir uns an diesem besonderen Ort befinden.“ Sichtlich gerührt fährt der Hauptdarsteller der „John Wick“-Reihe fort:

„Es sind all die Leute, ihr alle, ich bin so glücklich, dass ich so viele großartige Leute kennenlernen darf: Künstler. Und daher: Ich danke euch für all eure Unterstützung …“ Eine andere Stimme aus dem Off hält ihm und dem Rest des Teams entgegen: „Wir danken ganz herzlich!“ Der Sprecher ist bei der Kamerafahrt nicht zu sehen. Der Rest geht in aufbrandendem Händeklatschen unter, das Team applaudiert. Fest steht: „John Wick: Kapitel 4“ dürfte Action-Fans wie auch Hollywood noch länger bewegen, und nicht alle Gründe dafür sind schön.

Der stargespickte Streifen mit Größen wie – neben Keanu Reeves – Kung-Fu-Film-Legende Donnie Yen („Ip Man“) und Bill Skarsgård („Es“) wird überschattet: Vom viel zu frühen Tod von Schauspieler Lance Reddick („The Wire“, „Bosch“), den Reeves später bewegt kommentierte. Reddick galt als höchst beliebt, adelte neben der Reihe auch viele Videospiele wie das „Horizon“- oder „Destiny“-Franchise mit seiner unverkennbaren Stimme. Er wird vermisst werden.

Der eigentliche Film ist der längste der Reihe, verschlingt knapp drei Stunden und soll ein furioses Ende unter die ganze Reihe um den Auftragskiller John Wick meißeln, welches Fans noch lange im Gedächtnis bleiben soll. Davon könnt ihr euch im Kino jetzt selbst überzeugen, „John Wick: Kapitel 4“ läuft schon seit dem 23. März. Wer sich einstimmen möchte, findet unten den packenden Trailer für Johns entscheidenden Kampf gegen die Hohe Kammer.

Quelle: ladbible.com