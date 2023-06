Karriere von Dieter Bohlen: Chefin steht hinter RTL-Entschluss – Die Tage von Dieter Bohlen als Chef-Juror von „Deutschland sucht den Superstar“ schienen 2021 gezählt – bei RTL war man auf der Suche nach familienfreundlicheren Inhalten, der Sender wollte sich entsprechend positionieren. Ein Konzept, in dem kein Platz war für Bohlen und seine Sprüche, so schien es. Eine Staffel mit Florian Silbereisen im Jury-Vorsitz hinterließ Quoten, die nicht überzeugten. So kehrte Bohlen in diesem Jahr zu „DSDS“ zurück. 2024 wird es nicht anders sein.

Auch sein aufsehenerregender Beef mit mit-Jurorin Katja Krasavice, mit der er aufgrund seines „Durchnudeln“-Einzeilers über eine Kandidatin aneinandergeriet, tat der Bohlen-Karriere bei RTL keinen Abbruch. Der Sender setzt auch im nächsten Jahr auf den 69-Jährigen hinter dem Jurypult. In einem Interview mit dem Portal „DWDL“ äußerte sich nun die neue Programmgeschäftsführerin Inga Lescheck zur Bohlen-Entscheidung, wie „Watson“ berichtet.

Leschek wörtlich im Gespräch:

„Innovation ist großartig, aber der Faktor 'neu' ist erst Mal kein Wert an sich“. So bleiben dementsprechend solche TV-Formate Teil der Programmgestaltung, die gut laufen. Darunter sind Ausstrahlungen wie „Let's Dance“ oder „Wer wird Millionär?“, „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ und eben auch „Deutschland sucht den Superstar“. Leschek stellt klar: „Die Innovation besteht hier darin, die Formate kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Früher war die neue Programmgeschäftsführerin für den Streaming-Giganten Netflix tätig – entsprechend blickt sie nicht nur auf RTL als lineares Fernsehen. Auch der hauseigene Streaming-Dienst RTL+ ist entsprechend relevant für sie. Zwar nennt der Sender üblicherweise keine Klickzahlen oder ähnliche Daten, wenn es um sein Streaming geht. Doch dem Gespräch mit Leschek ist zu entnehmen, dass „DSDS“ auf beiden Wegen gut läuft.

Die Programmgeschäftsführerin:

„Hier sind wir mit der linearen Performance schon sehr zufrieden, aber auch bei RTL+ lag die Nutzung 4,5 Mal über den Werten des Vorjahres.“ An dieser Stelle kam das Gespräch schließlich auch auf Dieter Bohlen, dazu, wie man beim Sender zu dem Poptitan stehe: „RTL ist so viel mehr als Dieter Bohlen, der von unserem Publikum übrigens geliebt wird. Für viele Menschen da draußen ist 'DSDS' mit Bohlen verbunden wie der Dom mit Köln.“

Sie erläutert, dass sie eben darum „manche Kehrtwende zu kurz gedacht“ fand. Bohlen sorgt für quotenstarkes Programm, in dem er polarisiert, oder wie die Programmgeschäftsführerin es formuliert: „Natürlich muss man es im Blick haben, wenn über das Ziel hinausgeschossen wird, aber RTL braucht Ecken und Kanten.“ Die erwähnte familienfreundliche Ausrichtung des Senders scheint zwar nicht komplett vom Tisch, doch wird sie wohl leichte Einschränkungen erleben.

Leschek erläutert es so: „RTL ist nicht mehr RTL, wenn wir es weichgespült versuchen. Wir sind laut, wollen auffallen und müssen uns treu bleiben“ – allerdings mit einem „moralischen Kompass“, wie sie einengt. Eine von „Watson“ bei Civey in Auftrag gegebene Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass 46 Prozent der Befragten angaben, dass sie es falsch finden, dass Dieter Bohlen wieder bei „DSDS“ dabei sei.

Quelle: watson.de