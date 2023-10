Karl-May-Filmklassiker: „Winnetou“-Tag im Free-TV – Sie gehören zu den unvergessenen Klassikern des deutschen Kinos. Die Western-Abenteuer rund um Old Shatterhand und Winnetou gespielt von den Filmikonen Lex Barker und Pierre Brice. Und alle Fans bekommen am 03. Oktober 2023 die volle Ladung Kult-Western.

Denn am Tag der Deutschen Einheit gibt es den kompletten Tag über alle Kult-Streifen im Free-TV zu sehen. Die Verfilmungen der Kultromane von Schriftsteller Karl May zählen bis heute zu den beliebtesten Western des deutschsprachigen Unterhaltungskinos, die in den Jahren von 1962 bis 1968 entstanden sind.

Film-Hype um Old Shatterhand und Winnetou

Wozu aber auch die Klassiker „Old Shatterhand“ sowie „Winnetou und sein Freund Old Firehand“ zählen, die nicht auf den Romanen Karl Mays basieren. Der Film-Hype um Old Shatterhand und Winnetou begann mit der ersten Verfilmung „Der Schatz im Silbersee“ aus dem Jahre 1962. Der Erfolg im Kino war so gewaltig, dass darauf eine ganze Filmreihe folgte.

Wie eingangs erwähnt, dürfen sich Fans nun auf einen ganzen Tag mit Old Shatterhand und Winnetou freuen. So werden am morgigen Feiertag gleich acht Western-Klassiker bei ZDFneo gezeigt. Dies bedeutet einen ganzen tag über die voll „Winnetou“-Power im Free-TV.

Nachfolgend zeigen wir euch alle Filme und Sendezeiten bei ZDFneo am 03. Oktober 2023