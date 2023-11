"Karate Kid": Neuer Film mit Ralph Macchio und Jackie Chan kommt – Nachdem die Franchise viele Jahre auf Eis lag, hat die Netflix-Serie "Cobra Kai" ein enorm unterhaltsames neues Kapitel in der "Karate Kid"-Saga aufgeschlagen. Das Besondere dabei sind aber nicht nur die neuen Helden, sondern vor allem die Rückkehr allerlei bekannter Gesichter aus den ersten drei Filmen. Doch Halt … gab es da nicht noch ein kleines Intermezzo mit Jackie Chan und dem Will-Smith-Jungen? Gab es, und seit "Cobra Kai" läuft, stellt sich die Frage, ob das Remake aus dem Jahr 2010 zum offiziellen Kanon gehört.

Wie sehr zur Freude der Fans nun bekannt wurde, scheint der von Chan gespielte Mr. Han nun tatsächlich in die Fußstapfen des verstorbenen Mr. Miyagi zu treten.

Denn zusätzlich zur für den Herbst 2024 angesetzten sechsten und finalen Staffel von "Cobra Kai" soll auch ein neuer Film kommen, in das Ur-Karate-Kid Ralph Macchio als Daniel LaRusso und Jackie Chan als Mr. Han gemeinsame Sache machen.

Der Streifen soll bereits im Dezember 2024 anlaufen, über die Handlung ist noch nichts bekannt.

Da Macchio erneut in seine Paraderolle schlüpft, ist wohl davon auszugehen, dass der Film an das Serienende anknüpfen wird. Dafür spricht auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unklar ist, ob die Handlung fortgesetzt wird, oder das Ganze als Spin-off geplant ist. Die Autoren und Produzenten von "Cobra Kai" sind jedenfalls nicht am Film beteiligt, was wiederum eher dafür spricht, dass dieser von der Netflix-Serie unabhängig sein will.

Fakt ist, dass das neue Karate Kid nicht aus den Reihen der Seriendarsteller stammt.

In einem YouTube-Video haben Ralph Macchio und Jackie Chan kürzlich nämlich zu einem offenen Casting aufgerufen, bei dem weltweit nach einem geeigneten Darsteller gesucht wird, der einen 15- bis 17-jährigen Jungen chinesischer Herkunft verkörpern soll.

Dieser muss fließend englisch sprechen, und sollte idealerweise über Karate- und Mandarin-Kenntnisse verfügen – Schauspielerfahrung ist nicht nötig. Sony gibt sich bei der Suche aber ausdrücklich flexibel, weshalb man sich bei Interesse auch dann anmelden kann, wenn das Alter oder die Herkunft nicht mit den gesuchten Punkten übereinstimmen.

Festgelegt ist man lediglich in Sachen Geschlecht, ist auf der offiziellen Casting-Homepage doch ausschließlich von einer männlichen Hauptfigur die Rede.

Wenn ihr interessiert seid, und zwischen März und Juni 2024 Zeit für die Dreharbeiten habt, dann findet ihr unter diesem Link https://sites.sonypictures.com/karatekidcasting/ alles Weitere für eure Bewerbung.

Quelle: netzwelt.de