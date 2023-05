„Karate Kid“: Actionstar will Kult-Film fortsetzen – Mit der grandiosen Netflix-Serie „Cobra Kai“ ist die zugrundeliegende Filmreihe „Karate Kid“ wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Doch schon vor dem ursprünglich auf YouTube gestarteten Projekt, welches die Geschichte der Protagonisten mehrere Dekaden später mit einer wohltuenden Prise Nostalgie und viel Selbstironie weiterspinnt, gab es einen Versuch, die Franchise wiederzubeleben.

In dem ebenfalls „Karate Kid“ genannten Film aus dem Jahr 2010, zieht Will Smith‘ Sohn Jaden in der Rolle des amerikanischen Schülers Dre Parker mit seiner Mutter nach Peking, wo er als Außenseiter von anderen Schülern schikaniert wird. Als es zu einer großen Auseinandersetzung kommt, wird Dre von dem Hausmeister Mr. Han gerettet, der sich als Kung-Fu-Meister erweist.

Mr. Han willigt ein, Dre zu unterrichten, damit dieser in einem Turnier den Konflikt mit seinen Peinigern austragen kann.

Die Geschichte ist also die gleiche wie im Original, Jackie Chan als neuer Mr. Miyagi großartig besetzt und auch Smith Jr. konnte bislang in keiner anderen Rolle so überzeugen, wie in dem von Kritikern gelobten Film.

Doch obwohl es viele Fans fand, blieb dem Reboot eine Fortsetzung bislang verwehrt – ein Umstand, der sich bald ändern könnte.

Denn wie es heißt, befände sich Chan aktuell in Gesprächen über einen zweiten Teil, für den mit Jonathan Entwistle angeblich schon ein Regisseur gefunden worden sein soll.

„Discussing Film“ zufolge soll der Film sogar bereits auf den 7. Juni 2024 terminiert worden sein.

Offiziell ist freilich noch nichts, aber im Fahrwasser von „Cobra Kai“ wäre der weitere Ausbau der Franchise mehr als denkbar. Und wie großartig wäre es, wenn sich am Ende herausstellt, dass die beiden Universen am Ende eines sind, und Jackie Chan als Mr. Han plötzlich auch noch in der Serie auftaucht?!?

Aber da möchte das Fan-Herz wohl etwas zu viel, wurde doch bereits mit den Arbeiten an den Drehbüchern der sechsten und finalen Staffel von „Cobra Kai“ begonnen.

