Kaiserschmarrndrama: Trailer zum neuen Kino-Fall mit Franz Eberhofer – Nicht nur in Bayern ist er höchst populär: Der niederbayerische Provinzpolizist Frank Eberhofer aus der Feder von Erfolgsautorin Rita Falk bringt es nun bereits auf sechs Kinofilme, die Millionen von Zuschauern in die Lichtspielhäuser lockten, zuletzt mit „Leberkäsjunkie“. Nun steht der nächste Fall für dem Eberhofer Franz an: „Kaiserschmarrndrama“ kommt noch in diesem Jahr, bundesweit – und hier ist der Trailer.

Bereits am 12. November 2020 wird sich das „Kaiserschmarrndrama“ abspielen, wenn der Film in den Kinos einzieht. Und auch in diesem Film wird das Leben von Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) einmal mehr kräftig durcheinandergewirbelt. Denn in seinem Kaff wurde das im ganzen Ort bekannte Webcam-Girl Opfer eines Mordes. Doch den Fall aufzuklären wird alles andere als leicht.

Denn jede Menge kleine und große persönliche Dramen machen dem Eberhofer Franz die Ermittlungsarbeit schwer: Co-Ermittler Rudi (Simon Schwarz) hat es durch einen Unfall in einen Rollstuhl befördert – und natürlich soll Franz daran schuld sein. Nun will Rudi rund um die Uhr gepflegt werden – und Eberhofer soll den Zivi geben. Zugleich macht Franz auch Dauerfreundin Susi (Lisa Maria Potthoff) zu schaffen.

Hat die sich doch in den Kopf gesetzt, gemeinsam mit Franz’ Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) ein Zweifamilienhaus mit Gemeinschaftssauna direkt an den Hof zu flanschen. Als dann noch Franzens Freunde Simmerl (Stephan Zinner) und Flötzinger (Daniel Christensen) in den Kreis der Verdächtigen aufsteigen, weil sie Stammkunden beim Webcam-Girl waren, ist das „Kaiserschmarrndrama“ perfekt – und das Dorfidyll mal wieder ruiniert.