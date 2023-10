Volles Dino-Erlebnis im Heimkino in 4K Ultra HD

„Jurassic World Ultimate Collection 4K Ultra HD “ – Film- Tipp – Alle Fans der Urzeit-Giganten und natürlich der ikonischen Dino-Filmreihe dürfen sich jetzt auf das Rundum-sorglos-Programm im Heimkino freuen. Denn mit der „Ultimate Collection“ gibt es nun alle sechs Filme der epischen „Jurassic Park“-Saga gebündelt in einer Edition – und das in bester Bild- und Tonqualität in 4K Ultra HD.

Seit der Premiere des ersten Films im Jahr 1993 hat das Franchise das Interesse an diesen faszinierenden Urzeitkreaturen neu entfacht und eine dauerhafte „Dinomania“ ausgelöst. Mit dieser Sammlung können Fans das gesamte Erbe der Reihe von Anfang bis Ende erleben.

Im Detail findet ihr in der „Jurassic World Ultimate Collection“ folgende Filme:

„Jurassic Park“ (1993)

„Vergessene Welt: Jurassic Park“ (1997)

„Jurassic Park III“ (2001)

„Jurassic World“ (2015)

„Jurassic World: Das gefallene Königreich“ (2018)

„Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ (2022)

Auch wenn heute das riesige „Jurassic Park“-Franchise auf insgesamt sechs Blockbuster ausgeweitet wurde, gehört der allererste Teil der Saurier-Reihe immer noch zu den beliebtesten. In dem Kultstreifen von Regielegende Steven Spielberg passte einfach alles: große und kleine Dinos, wissenschaftliche Detailtreue, eine extrem mitreißende Story, etliche ikonische Szenen und ein genialer Cast mit Richard Attenborough, Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum in den Hauptrollen.

Gerade der erste „Jurassic Park“ gilt als eines der filmischen Meisterwerke Spielbergs, zeigt er doch virtuose Regiekunst, was den Klassiker zu einem der größten Filmerfolge aller Zeiten machte. Letzten Endes bieten aber alle Filme des Franchise bildgewaltige Abenteuer, in denen sowohl altbekannte als auch neue Charaktere die Hauptrollen spielen. Inmitten von prähistorischen Raubtieren und beeindruckenden visuellen Effekten entfalten sich epische Geschichten, die das Franchise zu einem Meilenstein der Filmgeschichte machen.

Die Thematik der Filme dreht sich um das Streben der Menschheit, die Natur zu beherrschen, und die folgenschweren Konsequenzen dieses Unterfangens. Anfangs wird ein Dinosaurier-Themenpark als ultimatives Unterhaltungserlebnis präsentiert. Doch mit der Zeit entwickeln sich die Dinge in eine chaotische Richtung. Der Mensch nutzt die Möglichkeiten der Gentechnik, was jedoch das natürliche Gleichgewicht stört und letztlich in einem Überlebenskampf mit den Dinosauriern mündet.

Durch spektakuläre Action-Szenen, denkwürdige Spannungsmomente und hochkarätige visuelle Effekte bietet die „Jurassic“-Reihe ein Filmvergnügen, das seinesgleichen sucht. Deshalb können wir jedem Fan die „Jurassic World Ultimate Collection 4K Ultra HD“ nur ans Herz legen, die all diese unvergessenen Momente der gigantischen Dino-Saga nun in der besten verfügbaren Qualität erstmals oder erneut erlebt möchten.

Jurassic World Ultimate Collection 4K Ultra HD (Universal Pictures Germany) – VÖ: 12. Okt. 23