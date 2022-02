Jurassic World 3 – Erster deutscher Trailer zum Dino-Spektakel – Im Sommer ist es soweit, denn dann kehren die Dinosaurier auf die große Leinwand zurück. Doch nicht nur das, mit „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ gibt es zudem das epische Finale der „Jurassic World“-Trilogie zu sehen. Dazu gibt es nun endlich auch den ersten deutschen Trailer, der perfekt auf die Fortsetzung einstimmt.

„Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ hat indes storytechnisch alle Zügel in der Hand, das Finale in Richtung eines unvergessenen Action-Abenteuers zu lenken. Teil drei spielt vier Jahre nach der Zerstörung der Isla Nublar. Mittlerweile leben und jagen die Dinosaurier überall auf der Welt neben den Menschen. Wie sich dieses empfindliche Gefüge in Zukunft entwickeln wird, ist offen:

Wird der Mensch auch weiterhin an der Spitze der Nahrungskette stehen – oder wird er seinen Rang an die furchterregendsten Kreaturen in der Geschichte des Planeten verlieren? Ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Es wartet eine abenteuerliche, rasante und atemberaubende Reise, die rund um den Globus führt.

Original-Stars kehren für Finale zurück

Auch Fans der ersten Stunde will man zudem Gänsehaut-Momente schenken. Denn in „Jurassic World 3“ kommen erstmals beide Generationen des „Jurassic“-Franchise zusammen. So sind nicht nur Chris Pratt und Bryce Dallas Howard zu sehen, sondern auch die Original-Stars Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill kehren für das große Dino-Finale zurück.

Wer sich in das bildgewaltige Dino-Abenteuer stürzen will, sollte sich den 9. Juni 2022 im Kalender markieren. Denn dann startet „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ von Regisseur Colin Trevorrow in den deutschen Kinos.