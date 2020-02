Autor: Erik Rössler

Jurassic Thunder Trailer – Man hat ja schon so einiges gesehen in der Filmwelt, auch wunderbaren Trash-Perlen. Mit „Jurassic Thunder“ steht der nächste Streifen dieser Gattung an, euch mit Absonderlichen zu begeistern … oder zum Weglaufen zu bringen. Denn in diesem Actioner wird ein Dinosaurier-Gemetzel mit einem bewaffneten T-Rex entfesselt. Wie das ausschaut und was euch erwartet, könnt ihr jetzt im Trailer zu „Jurassic Thunder“ erleben.

Dort wird euch eine neue Art von Waffe präsentiert. Dabei handelt es sich um einen T-Rex mit einer gigantischen Wumme, die seitlich am Kopf befestigt ist. Ziemlich abgefahren, wenn er damit seine Feinde wegbläst. High Octane Pictures wird diesen durchaus lustigen neuen Indie-Streifen mit einem Mix aus Horror und noch mehr Action auf euch loslassen.

Die Geschichte von „Jurassic Thunder“ beginnt damit, dass ein verdeckter Wüstenstützpunkt gezwungen ist, den Dritten Weltkrieg gegen einen gewaltigen Gegner abzuwenden. Dafür werden eine Gruppe tapferer Kommandos sowie … ein bewaffneter Dinosaurier angeheuert! Mehr muss man auch nicht wissen, oder? Mit Blick auf den Trailer scheint es mit „Jurassic Thunder“ herrliches Trash-Kino zu geben mit jeder eine Menge irre blutiger Action, sobald die Dinosaurier an die Arbeit gehen.

Das ist letztendlich purer B-Movie-Spaß mit einer Tonne Blut und Eingeweide, die von bewaffneten Dinosauriern zurückgelassen werden. Dabei ist das CGI so schlecht, dass es dann doch wieder irgendwie feierbar ist. „Jurassic Thunder“ erscheint in den USA am 10. März 2020 digital und auf DVD. Ob und wann der Streifen hierzulande auf den Markt kommen wird, steht bis dato leider noch nicht fest.