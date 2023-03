Jurassic Park-Star Sam Neill: Schauspieler berichtet über Blutkrebs – Sam Neill hat viele große Rollen gespielt, unter anderem im Space-Horror-Geniestreich „Event Horizon“ und im Horror-Meisterwerk „Die Mächte des Wahnsinns“. Aber wohl keine seiner Rollen ist so ikonisch wie die des Archäologen Dr. Alan Grant in „Jurassic Park“. Der Film machte den Schauspieler zum Star. In seinen Memoiren „Did I Ever Tell You This?” enthüllt dieser Star, dass er tatsächlich schwer krank ist. Er litt geraume Zeit an Blutkrebs im dritten Stadium. Sterben muss Sam Neill wohl dennoch nicht daran – dank einer neuen Therapie.

Er sei schon seit einiger Zeit in Behandlung. Das Buch mit dem von uns frei ins Deutsche übersetzten Titel „Habe ich Ihnen das schon erzählt?“ leitet Sam Neill mit den Worten ein: „Die Sache ist die, dass ich in einer Zwickmühle stecke. Vielleicht sterbe ich sogar. Vielleicht muss ich das in Ordnung bringen.“ So seine Worte im ersten Kapitel. Gegenüber der britischen Zeitung „Guardian“ erklärte er seine Situation.

Sam Neill über seinen Gesundheitszustand und das Buch:

„Ich hatte nichts mehr zu tun. Und ich bin es gewohnt zu arbeiten. Ich liebe es zu arbeiten. Ich liebe es, zur Arbeit zu gehen. Ich liebe es, jeden Tag mit Menschen zusammen zu sein und die menschliche Gesellschaft und Freundschaft und all diese Dinge zu genießen. Und plötzlich war ich all dessen beraubt. Und ich dachte: Was mache ich jetzt?“ Der Hollywood-Schauspieler fuhr fort:

„Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Aber als ich weiterschrieb, merkte ich, dass es mir einen Grund zum Leben gab, und ich ging mit dem Gedanken ins Bett: Darüber schreibe ich morgen, das wird mich unterhalten. Und so war es wirklich ein Lebensretter, denn ich hätte das nicht durchgestanden, wenn ich nichts zu tun gehabt hätte.“ Wie er der Zeitung erzählte, bemerkte er seine Situation im vergangenen Jahr während der Promotion-Tour für „Jurassic World: Dominion“.

Er habe bemerkt, dass seine Drüsen geschwollen waren:

Als Neill zum Arzt ging, wurde ein T-Zell-Lymphom diagnostiziert. Sofort wurde mit einer Chemotherapie begonnen, die jedoch keine Wirkung zeigte. Daraufhin wurde er auf ein neues Chemotherapeutikum eingestellt, das er nun bis zu seinem Lebensende monatlich einnehmen muss. Doch diese lebenslange Medikation hat ihm auch das Leben gerettet – Sam Neill ist heute krebsfrei. Der 75-Jährige betont, dass er das Buch nicht nur wegen der Krankheit geschrieben habe, aber sie ziehe sich wie ein „gewundener Faden“ durch das Werk.

Es habe seit der Diagnose „dunkle Momente“ gegeben, aber er sei „glücklich, am Leben zu sein“, sagte er dem Guardian. Wörtlich führte er aus: „Ich kann nicht behaupten, dass das letzte Jahr keine dunklen Momente hatte. Aber diese dunklen Momente werfen ein helles Licht auf mich und machen mich dankbar für jeden Tag und unendlich dankbar für alle meine Freunde“.

Die Freude an der Schauspielerei will er sich durch die Krankheit nicht nehmen lassen:

Dem „Independent“ sagte er in einem Interview im Februar 2023: „Der Gedanke, meinen Beruf aufzugeben? Unerträglich! Ich liebe die Schauspielerei. Es tut mir wirklich gut, immer wieder auf neue Bühnen zu gehen, mit jungen Schauspielern und all diesen Reizen. Neue Worte, neue Ideen, es gibt nichts Vergleichbares. Das möchte ich niemals aufgeben.

