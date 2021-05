Jungle Cruise: Trailer zum Sommer-Blockbuster mit Dwayne Johnson – Bald geht es im Hause Disney in den Dschungel: Mit dem neuen und starbesetzten Abenteuer „Jungle Cruise“. Der Film von Regisseur Jaume Collet-Serra („Non-Stop“, „The Commuter“) mit den Hollywood-Stars Emily Blunt und Dwayne Johnson hat dabei das Zeug für einen wahren Sommer-Blockbuster. Was euch dort erwartet, könnte ihr jetzt im neuen Trailer sehen.

In „Jungle Cruise“ steht einer alten Legende nach tief verborgen im Amazonas ein einzigartiger Baum mit wundersam heilenden Kräften. Kräfte, die kein Mensch jemals finden konnte und der einen unvorstellbaren medizinischen Fortschritt bedeuten könnte. Die abenteuerlustige Forscherin Lily Houghton will diesem Mythos endlich auf den Grund gehen und reist mit Sack und Pack in den Dschungel.

Flussfahrt auf dem Amazonas

Nicht ahnend, dass es außer der Legende auch noch einen jahrhundertealten Fluch zu brechen gilt, heuert sie den ungehobelten Kapitän Frank an. Unerschrocken nimmt die Forscherin Franks fragwürdige Dienste in Anspruch, sie auf seinem klapprigen aber charmanten Boot – La Quila – flussabwärts zu schippern.

Eine halsbrecherische und epische Amazonas-Flussfahrt beginnt, auf der das ungleiche Duo unzählige Gefahren überwinden und sich übernatürlichen Kräften stellen muss, die in der trügerischen Schönheit des üppigen Regenwaldes auf sie lauern. Und während sich die Geheimnisse um den heilenden Baum nach und nach entfalten, steht für Lily und Frank plötzlich nicht mehr nur ihr Schicksal, sondern das der gesamten Menschheit auf dem Spiel.

Dschungel-Abenteuer im Kino & auf Disney+

Fun Fact: Der Film ist eine Anlehnung an die beliebte, gleichnamige Disney-Park Attraktion – aber das nur am Rande. Das neue Dschungel-Abenteuer unter der Disney-Flagge birgt jedenfalls jede Menge Potenzial, mit reichlich Spannung, Spaß und Action einen Kinohit zu landen.

Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, wird „Jungle Cruise“ am 29. Juli 2021 in die Kinos kommen. Außerdem gibt es den Film ab dem 30. Juli 2021 beim Streaming-Dienst Disney+ mit VIP-Zugang zu sehen.