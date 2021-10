„Jungle Cruise“ – Film-Kritik – Einmal kräftig festhalten bitte. Denn die Hollywood-Stars Emily Blunt und Dwayne Johnson bescheren Jung und Alt in „Jungle Cruise“ ein wahrhaft temporeiches Dschungel-Abenteuer. Hier hat Regisseur Jaume Collet-Serra („Non-Stop“, „The Commuter“) genau den richtigen Film erschaffen, um damit nun im Heimkino die grauen Herbsttage vergessen zu machen.

In „Jungle Cruise“ steht einer alten Legende nach tief verborgen im Amazonas ein einzigartiger Baum mit wundersam heilenden Kräften. Kräfte, die kein Mensch jemals finden konnte und der einen unvorstellbaren medizinischen Fortschritt bedeuten könnte. Die abenteuerlustige Forscherin Lily Houghton will diesem Mythos endlich auf den Grund gehen und reist mit Sack und Pack in den Dschungel.

Abenteuer deluxe

Nicht ahnend, dass es außer der Legende auch noch einen jahrhundertealten Fluch zu brechen gilt, heuert sie den ungehobelten Kapitän Frank an. Unerschrocken nimmt die Forscherin Franks fragwürdige Dienste in Anspruch, sie auf seinem klapprigen aber charmanten Boot – La Quila – flussabwärts zu schippern.

Eine halsbrecherische und epische Amazonas-Flussfahrt beginnt, auf der das ungleiche Duo unzählige Gefahren überwinden und sich übernatürlichen Kräften stellen muss, die in der trügerischen Schönheit des üppigen Regenwaldes auf sie lauern. Und während sich die Geheimnisse um den heilenden Baum nach und nach entfalten, steht für Lily und Frank plötzlich nicht mehr nur ihr Schicksal, sondern das der gesamten Menschheit auf dem Spiel.

Bildgewaltiger Spaß

„Jungle Cruise“ ist ein extrem unterhaltsames Filmerlebnis, das man sich prächtig alleine, mit Freunden oder der gesamten Familie ansehen kann. Die Story ist spannend, es gibt reichlich Humor, aber auch dolle Action zu sehen. So gehen kurzweilige und vor allem bildgewaltige Abenteuerfilme im Jahre 2021.

Da kommen Erinnerungen hoch an so ewige Klassiker wie „Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Man hat hier jedenfalls ganze Arbeit geleistet und einen echten Blockbuster hingelegt. Einen, in dem Emily Blunt und Dwayne „The Rock“ Johnson in den Hauptrollen so richtig erfrischend von der Leine gelassen wurden. Insbesondere Johnson ist für dieses Genre einfach prädestiniert.

Mit „Jungle Cruise“ hat das Abenteuer-Genre tollen Zuwachs mit einem bockstarken Film-Hit bekommen.

Jungle Cruise (Disney) – VÖ: 21. Okt. 21