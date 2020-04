Jumanji : The Next Level – Film-Kritik

„Jumanji: The Next Level” – Film-Kritik – Jetzt darf mit der Fortsetzung des 2017er Blockbuster-Erfolgs auch zu Hause im Heimkino wieder Jumanji gespielt werden. Es ist ein herrlich wildes Action-Abenteuer, gespickt mit reichlich Humor.

Dazu einmal mehr der geniale Cast mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan in den Hauptrollen sowie den Neuzugängen Danny Glover und Danny DeVito. In „Jumanji 2: The Next Level“ kommt die Truppe abermals zusammen, aber das Spiel hat sich verändert.

Als Spencer wieder vom Spiel verschluckt wird, müssen seine Freunde nach Jumanji zurückkehren, um ihn zu retten. Dabei geht irgendwas schief und so können nur Fridge und Martha in die Spielwelt eintauchen während Bethany draußen bleiben muss. Auf der Suche nach Spencer treffen sie auf Spencers Großvater Eddie und seinen Freund Milo.

Beide haben noch nie ein Videospiel gespielt, da sind die Probleme bereits vorprogrammiert. Darüber hinaus müssen sich alle Spieler in bislang unbekannte und unerforschte Gegenden hineinwagen und völlig neue Herausforderungen meistern. Um dem gefährlichsten Spiel der Welt wieder zu entkommen, müssen sie staubtrockene Wüsten und schneebedeckte Berge durchqueren.

Nach dem Erfolg des ersten Teils hatte es der Nachfolger nicht leicht, sowohl den Charme des Originals als auch das Action-Feuerwerk des Vorgängers zu erreichen. Aber „Jumanji 2: The Next Level“ macht seine Sache als Abenteuerfilm richtig gut und sorgt vor allem für reichlich Spaß und Unterhaltung.

Dass auch oftmals mit ziemlich dummem Humor und flachen Witzen, aber irgendwie passt das im positiven Sinne. Vielmehr sind es vor allem die Darsteller, die hier den Film tragen. Denn der komplette Cast versteht es, seinen Charakteren eine glaubhafte Entwicklung zum Vorgänger zu verleihen.

Inhaltlich geht man ansonsten weder sonderlich kreativ noch innovativ zu Werke, sind die Spiele doch keine mit Wow-Effekt und ist der Plot dabei an vielen Stellen doch sehr vorhersehbar. Aber erwartet man bei der modernen Version eines Spaß-Action-Abenteuers Tiefgang und Twists?

Kann man, muss man aber nicht. Denn nach dem rund zweistündigen Spieltrip steht eines mit großen Lettern über dem Film geschrieben: Spiel, Spaß und jede Menge Kurzweil. Ein typischer Popcorn-Blockbuster, der letztendlich das tut, was er tun soll – unterhalten.

So gibt es jetzt für zu Hause ein amüsantes Action-Abenteuer mit viel Witz, Action, einem tollen Cast und ganz viel Herz. Genrefreunde und Fans des ersten Teils können also ohne Bedenken zuschauen, wenn eine neue Runde Jumanji gespielt wird.

Jumanji: The Next Level (Sony Pictures Entertainment) VÖ: 23. Apr. 20