Jubiläum von „The Walking Dead“: Instagram-Beitrag schürt Spekulationen – Das Kult-Serien-Phänomen „The Walking Dead“ feiert bald sein 20-jähriges Bestehen. Ein aktueller Instagram-Post hat diesbezüglich nun bei den Fans wilde Spekulationen entfacht. Demnach geht man davon aus, dass eine besondere Jubiläumsfolge in Arbeit sein könnte.

Die allererste Comic-Ausgabe der Serie erschien 2003, und jetzt gibt es Anzeichen für ein besonderes Event, um das Jubiläum zu feiern. Im Detail ist der Auslöser des Ganzen ein kürzlich erschienener Post auf den offiziellen Instagram-Seiten von „The Walking Dead“ sowie Skybound Entertainment, der eine Filmklappe mit der Aufschrift „The Walking Dead 20th“ mit dem Datum des 26. September 2023 zeigt. Die Klappentafel besagt auch, dass es der erste Take der ersten Szene ist.

Diese Hinweise lassen viele vermuten, dass ein spezielles Projekt im Zusammenhang mit der TV-Serie „The Walking Dead“ von AMC in Arbeit sein könnte. Könnte es vielleicht eine Episode sein, die zeigt, was im Commonwealth nach dem Serienfinale passiert ist? Unter dem Instagram-Posts spekulieren Fans in den Kommentaren über verschiedene Möglichkeiten für ein mögliches Jubiläumsprojekt.

Eine der Theorien ist, dass eine Reunion-Folge mit Rick Grimes und anderen bekannten Figuren in der Mache sein könnte. Andere bringen die Idee einer Live-Action-Umsetzung des Telltale-Videospiels „The Walking Dead: The Game“ ins Spiel. Parallel dazu gibt es auch aktuelle Entwicklungen in der „The Walking Dead“-Welt.

So ist die Ausstrahlung von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ auf AMC und AMC+ in vollem Gange. Außerdem wird die neue Serie „The Walking Dead: Dead City“ im Oktober 2023 in Deutschland auf MagentaTV an den Start gehen.