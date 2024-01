Joyn: Comeback von 90er Daily-Talk-Shows – Die 90er Jahre markierten ohne Frage eine Ära der Fernsehunterhaltung, die durch Daily-Talks geprägt war. Diese Shows bildeten einen wesentlichen Teil des Tagesprogramms vieler Sender. Zu den besonders beliebten Talkmastern dieser Zeit gehörten Sonja Zietlow und Jörg Pilawa, die durch ihre eigenen Talkshows bekannt wurden. Fans dieser Ära und jene, die sich für die Fernsehkultur der 90er interessieren, können sich nun freuen.

Denn der Streamingdienst Joyn hat nun eine Auswahl von „Sonja“ und „Jörg Pilawa“ auf seiner Plattform zur Verfügung gestellt. Jörg Pilawa trat damals in die Fußstapfen von Johannes B. Kerner und führte ab 1998 seine eigene Show bei Sat.1. Seine Talkshow, die wochentags immer um elf Uhr ausgestrahlt wurde, behandelte eine Vielzahl von Themen, die nun auch auf Joyn zu sehen sind.

Zurück ins Fernsehen der 90er

Nachdem Pilawa Sat.1 im Jahr 2001 verließ, blieb er zwei Jahrzehnte bei der ARD, bevor er zu Sat.1 zurückkehrte. Sonja Zietlow indes moderierte ihre Talkshow von 1997 bis 2001. Ihre Fernsehkarriere begann sie jedoch im Kabelkanal, bevor sie zu Sat.1 wechselte. Auf Joyn sind nun einige der markantesten Episoden ihrer Show verfügbar. Nach ihrem Abschied von Sat.1 ging sie zu RTL, wo sie bis heute zu den prägenden Gesichtern des Senders zählt.

Beide Shows bieten hierbei natürlich auch einen interessanten Blick zurück in die 90er, in der das Fernsehen eine andere Rolle spielte und andere Themen im Vordergrund standen. Was Joyn dazu bewegt hat, die altehrwürdigen Shows wieder aus der Mottenkiste zu holen, ist nicht bekannt. Eventuell ist das 40. Jubiläum von Sat.1 der Grund, alte TV-Klassiker des Senders zum Jubiläum noch mal auszupacken.