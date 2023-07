Jonah Hill: Ex-Freundin erhebt schwere Missbrauchsvorwürfe – Es ist bereits zwei Jahre her, als Hollywood-Schauspieler Jonah Hill und Surferin Sarah Brady 2021 ihre Beziehung öffentlich machten. Lange darüber freuen konnten sie sich nicht, denn ihre Beziehung hielt nicht lange. Soweit, so unspektakulär. Doch nun meldete sich Sarah Brady auf ihrer Instagram-Seite zu Wort und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Jonah Hill.

Brady schrieb in ihrer Instagram-Story: „Das ist eine Warnung an alle Frauen. […] Wenn euer Partner so mit euch spricht, macht einen Fluchtplan.“ Dazu teilte sie mit ihren Followern einige Screenshots von angeblichen Textnachrichten zwischen ihr und dem Hollywood-Star. Ihr Ziel sei es hierbei, zu zeigen, dass Jonah Hill ein Kontroll-Freak sei, der ihr strikte Verbote und Gebote machte – der Vorwurf der Surferin: „Emotionaler Missbrauch“.

Keine Surffotos mit „Arsch in einem Tanga“

So soll der Schauspieler seine damalige Freundin dazu aufgefordert haben, dass sie alle ihre Surffotos aus Instagram entfernen solle, auf denen man „Arsch in einem Tanga“ sehen kann. Sarah Brady löschte daraufhin alle ihre Beiträge, woraufhin Hill angeblich von einem „guten Anfang“ gesprochen habe. Doch das soll ihm noch nicht gereicht haben und er soll weiter Druck auf die Surferin ausgeübt haben.

Jonah Hill soll ihr geschrieben haben: „Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu belehren. Ich habe meine Grenzen deutlich gemacht. […] du weigerst dich, einige davon loszulassen, und das hast du deutlich gemacht, und ich hoffe, es macht dich glücklich.“

Jonah Hill soll emotionalen Druck aufgebaut haben

Weitere Auszüge aus den SMS-Chats zwischen Hill und Brady sollen davon handeln, wie Hill angeblich seiner Freundin eine Reihe von Geboten und Verboten aufgelistet haben soll. Unter anderen dürfe sie dabei nicht „mit Männern surfen“, „Bilder von sich im Badeanzug posten“, „sexuelle Bilder posten“ oder schlicht „modeln“.

Auch soll Jonah Hill ihr vorgeschrieben haben, mit wem sie Freundschaften haben dürfe und mit wem nicht. Laut der Surferin soll es gut ein Jahr gedauert haben, bis sie sich psychisch mit Hilfe von Ärzten und Familie wieder fangen konnte.

