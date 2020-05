Joko und Klaas gehören nun schon seit Jahren zu den Aushängeschildern des Senders ProSieben. Die beiden Spaßvögel haben sich mit ihren TV-Formaten eine große Fanbase geschaffen mit reichlich Unsinn und noch mehr Unterhaltung. Nun bekamen Joko und Claus am Mittwochabend eine 15-minütige Sondersendung.

Live, wo sie machen konnten, was ihnen in den Sinn kommt. Doch lustig wurde es nicht, denn die beiden überließen einigen starken Frauen das Feld, die eine schockierende Sexismus-Ausstellung mit dem Namen „Männer-Welten“ präsentierten.

Diese „Sonderaustellung“ zeigte dabei wie ekelhaft vor allem im Internet manche Männer auftreten. Autorin und Moderatorin Sophie Passmann begann mit den Worten: „Das Thema dieser Ausstellung ist auch in dieser Zeit aktueller denn je, aber auch wirklich gruselig. Vielleicht ist es die gruseligste und nötigste Ausstellung der Welt. (...) Das ist nichts für Kinder und nichts für schwache Nerven. Das, was es jetzt zu sehen gibt, gehört eben zum Leben dazu. Zumindest zu dem von manchen Leuten.“

Im Anschluss daran wurde man als Zuschauer durch mehrere Räume geführt, alle mit einem eigenen Thema rund um sexuelle Belästigung und Sexismus, die Frauen im Alltag ertragen müssen. Die einzelnen Bereiche wurde dabei unter anderen präsentiert von Palina Rojinski, Jeannine Michaelsen, Visa Vie, Stefanie Giesinger, Collien Ulmen-Fernandes oder Journalistin Katrin Bauerfeind.

Dabei ging es um Penis-Fotos, sogenannte „Dick Pics“, frauenfeindliche Beschimpfungen und Beleidigungen im Alltag, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung sowie wirklich widerwärtige Chat-Verläufe. Moderatorin Sophie Passmann zu „Männer-Welten“:

„Leider ist ‚Männer-Welten' eine Dauerausstellung, die sich nicht auf ein paar Fernsehminuten und einzelne Räume beschränken lässt, sondern während und nach dieser Sendung weitergeht. In unserem Alltag, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn oder der Corona-Quarantäne.

Wahrscheinlich müssen wir noch eine ganze Weile ertragen, dass diese Scheiße stattfindet, aber wir müssen sie nicht akzeptieren. Wir können diese Dinge thematisieren und in die Öffentlichkeit tragen und zur Anzeige bringen.“

Hier haben Joko und Klaas ihre Spaßunterhaltung gelungen nach hinten gestellt, um mit einer erschütternden Sexismus-Ausstellung ein wichtiges und immerwährendes Thema wieder in die Köpfe der Gesellschaft zu bringen. Dafür gibt es unsererseits großen Applaus!

Quelle: bild.de