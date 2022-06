Joker 2: Regisseur bestätigt Film und nennt Arbeitstitel – Der Charakter ist gefühlt schon ewig eine Legende über die Batman-Comics hinaus. Spätestens seit dem unvergessenen Graphic-Novel-Meisterwerk „The Killing Joke“ und seinem Kinoauftritt in Tim Burtons „Batman“ ist der Joker ein Mythos. Das gleichnamige filmische Meisterwerk „Joker“ unter der Regie von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle eroberte 2019 die Kinos. Nun steht der Nachfolger bestätigt fest.

Todd Phillips ist vielen vor allem seine Rolle in den „Hangover“-Streifen bekannt, arbeitete am „Borat“-Skript – mit dem ersten „Joker“ als Regiearbeit lieferte er seinerzeit ein Meisterwerk des sozialkritischen Kinos ab. Es zeigte, dass ein Superschurken-Film mehr sein kann als „nur“ Comicspektakel, der Film setzte sich stark mit psychischen Erkrankungen und zunehmender Gewalt sowie Kritik an den (sozialen) Medien auseinander. Phillips bestätigte auf seinem Instagram-Konto den Nachfolger durch ein Foto des Drehbuch-Umschlags.

Arbeitstitel:

„Joker: Folie à Deux“. Der französische Ausspruch beschreibt den „geteilten Wahnsinn von zweien“, man darf also gespannt sein, ob der geistesgestörte Killer Arthur Fleck aus dem ersten „Joker“, der im Film zum Superschurken reifte, nun einen Mitstreiter im Verbrechen findet. Doch über die Inhalte von „Joker: Folie à Deux“ wissen wir bis dato nichts, Todd Phillips schweigt eisern.

Mögliche Spekulationen umfassen Jokers ebenso gestörte Psychiaterin und spätere Lebensgefährtin Dr. Quinzel, besser bekannt als Harley Quinn. Auch könnte es eine Anspielung auf den Dunklen Ritter sein, dies ist jedoch eher unwahrscheinlich, weil der den Fokus auf den Joker in dessen eigenem Film überstrahlen könnte – und ein Batman auch nicht so recht in die sehr persönlichen Qualen eines Arthur Fleck passt.

Sollte in „Joker: Folie à Deux“ doch Harley Quinn auftauchen, wäre die nächste Frage, ob wieder Margot Robbie in ihre bekannte Rolle aus gleich mehreren DC-Filmen schlüpfen würde. Denn die Schauspielerin hatte angekündigt, regelrecht Urlaub von der Figur nehmen zu wollen. Fest steht hingegen, dass Joaquin Phoenix abermals Arthur Fleck verkörpern wird.

Alles andere stünde für Fans und Kritik angesichts seiner überragenden Leistung in „Joker“, für die er mit einem Oscar für die beste Hauptrolle geehrt wurde, aber auch wohl außer Frage. Todd Phillips jedenfalls zeigte auf Instagram den Hauptdarsteller dabei, wie er bereits das Drehbuch des neuen Teils studierte – ein indiskutabeles Statement.

