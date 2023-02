„Joker 2“: Bild lüftet Geheimnis um Harley Quinn – Was erfolgreich ist, wird bekanntlich fortgesetzt. Und so war es auch nicht unbedingt eine Überraschung, wenn auch eine große Freude, als Regisseur Todd Phillips die Fortsetzung zu seinem filmischen Meisterwerk „Joker“ aus dem Jahr 2019 ankündigte.

Nicht nur überzeugte dieses seinerzeit mit demn Ansatz, eine Geschichte aus dem Superheldenmilieu aus der Perspektive des wohl ikonischsten Antagonisten des DC-Universums zu erzählen, das Skript fiel mit dem Fokus auf die psychische Erkrankung des Jokers auch noch erstaunlich feinfühlig, mutig und sozialkritisch aus. Nicht zu vergessen natürlich die überragende Leistung des Hauptdarstellers Joaquin Phoenix, die verdient mit einem Oscar geehrt wurde.

Der Lohn: ein weltweites Einspielergebnis von über einer Milliarde Dollar.

Phoenix wird in der „Joker: Folie à Deux“ betitelten Fortsetzung abermals den Arthur Fleck mimen, diesmal aber nicht alleine im Mittelpunkt stehen. Denn: „Folie à Deux“ ist Französisch und bedeutet so viel wie „Wahnsinn zu zweit“.

Nun wurde nach Bekanntwerden des Titels gemutmaßt, ob vielleicht Batman als ewiger Tanzpartner auf der manischen Bühne des Jokers gemeint sein könnte. Doch nun scheint gewiss: Es geht um Dr. Harleen Frances Quinzel, den meisten sicherlich besser bekannt als Harley Quinn.

Dem traditionellen narrativen Einvernehmen nach, handelt es sich dabei um eine Psychologin, die den Joker zunächst behandelt, nur um schließlich seinem Wahn zu verfallen und sich in ihn zu verlieben.

Nachdem klar war, dass sich der neue Film auch als eine Liebesgeschichte versteht, stellte sich natürlich die Frage der Besetzung. Zuletzt war Margot Robbie jedoch so sehr von ihrer – äußert gelungenen – Darstellung der Harley Quinn in insgesamt drei Filmen vereinnahmt worden, dass sie sich selbst eine Pause von ihrer Paraderolle verordnete.

Doch nun dürfte das Geheimnis gelüftet sein.

Passend zum Valentinstag postete Regisseur Todd Phillips ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie niemand Geringeres als Lady Gaga mit großen Augen, die eine Mischung aus Faszination und Angst zu versprühen scheinen, dem geschminkten Joker an eine Wand gepresst gegenübersteht und dessen Gesicht in ihren Händen hält.

Das ist leider auch schon alles, was Todd uns an Informationen zukommen lässt, ist doch auch über den Plot von „Folie à Deux“ noch nichts bekannt. Lediglich, dass dieser auch in Form von Musical-Einlagen erzählt werden wird.

Doch es darf gemutmaßt werden, dass der Film wohl zumindest in Teilen in der Nervenheilanstalt von Gotham City, dem berühmt-berüchtigten Arkham Asylum, spielen wird, in welche Arthur Fleck am Ende des ersten Teils eingesperrt wird. Wir sind uns ziemlich sicher, dass Dr. Quinzel ihn dort zu behandeln versucht, und ihre Rationalität dabei zunehmend hinfort gespült wird.

Ein in psychologischer Hinsicht äußerst spannender Aspekt in der allgemein bekannten Geschichte des Jokers, dem in bisherigen Verfilmungen kaum echte Aufmerksamkeit zuteilwurde. Wir sind auf jeden Fall enorm gespannt, wie Phillips den Niedergang der Vernunft und letztlich Harley Quinn selbst in Szene setzen wird.

Doch noch ist Geduld angesagt.

„Joker: Folie à Deux“ soll erst am 3. Oktober 2024 in die Kinos kommen. Neben Joaquin Phoenix wieder mit dabei ist Zazie Beetz. Neu zum Cast stoßen werden unter anderem Brendan Gleeson und Catherine Keener.

Quelle: filmstarts.de