Johnny Depp und Amber Heard: Trailer zu Hot Take, der Verfilmung des Skandal-Prozesses – Es war einer der großen Aufreger im Promi-Jahr 2022. Die Rede ist natürlich vom Verleumdungsprozess zwischen den Hollywood-Stars und ehemaligen Ehepartnern Johnny Depp und Amber Heard. Es ist gerade einmal ein paar Monate her, nämlich im Juni 2022, dass das Urteil gesprochen wurde.

Lange genug für die Macher des Films „Hot Take: The Depp/Heard Trial“, wie es scheint, die darin den Gerichtsprozess zwischen den beiden Schauspielern thematisieren. Die Schlammschlacht vor und außerhalb des Gerichts bietet natürlich reichlich Material für ein derartiges filmisches Drama. Wie das genau ausschaut, könnt ihr nun auch im Trailer zu „Hot Take: The Depp/Heard Trial“ sehen.

Wenig Budget, aber reichlich Potenzial

Für Fans könnte der Streifen daher durchaus interessant sein. Dass hier allerdings nicht so viel Budget zur Verfügung stand, ist bereits dem Trailer anzusehen. Bleibt abzuwarten, wie das Ganze über die komplette Laufzeit ausschaut. Thematisch birgt der Streifen jedenfalls reichlich Potenzial für ein zünftiges Drama.

In „Hot Take: The Depp/Heard Trial“ übernimmt indes Mark Hapka die Rolle von Johnny Depp, während Megan Davis in die Haut von Amber Heard schlüpft. Depps berühmte Anwältin Camille Vasquez wird gespielt von Melissa Marty.