Johnny Depp: Kino-Comeback des Hollywood-Stars hat einen Starttermin – Zuletzt sorgte Hollywoods Fanliebling Johnny Depp für Schlagzeilen durch seine gerichtliche Schlammschlacht mit Ex-Frau Amber Heard. Doch dies liegt glücklicherweise in der Vergangenheit. Und so geht der Blick wieder nach vorne, nämlich auf das, was ihn berühmt gemacht hat: das Schauspiel vor der Filmkamera.

Sein letzter Auftritt auf der großen Leinwand liegt mittlerweile auch schon wieder ganze fünf Jahre zurück. Zuletzt im Kino war Johnny Depp nämlich in „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ 2018 zu sehen. Seine nachfolgenden Filme „City of Lies“, „Waiting For The Barbarians“ sowie „Minamata“ wurden hierzulande nämlich nur direkt auf DVD oder VoD veröffentlicht.

Kino-Comeback in Historienfilm

Nun steht bald mit dem Historienfilm „Jeanne Du Barry“ Depps großes Kino-Comeback an. Dazu wurde jetzt auch der Starttermin offiziell bekanntgegeben. Demnach erscheint „Jeanne Du Barry“ in den deutschen Kinos am 24. August 2023. Der französische Historienfilm spielt im 18. Jahrhundert und handelt von Jeanne Vaubernier. Sie ist ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, das jedoch versucht, den sozialen Aufstieg zu schaffen.

Sie weiß dabei ihre Reize einzusetzen, um in der Gesellschaft aufzusteigen. Ein Etappenziel scheint erreicht, als Jeanne die Geliebte des Grafen du Barry wird. Der Graf wiederum zieht seinen Nutzen aus der schönen Jeanne, möchte sie dem französischen König Ludwig XV vorstellen. Dafür organisiert er wiederum ein Treffen mit dem einflussreichen Herzog von Richelieu. Bei der ersten Begegnung des Königs mit Jeanne verlieben sich die beiden auf den ersten Blick.

Die Hauptdarsteller Johnny Depp und Maïwenn

Jeanne als neue Mätresse von Ludwig XV schafft es in der Folge, den König aus seiner Lethargie zu wecken. In der Folge wird die enge Verbundenheit der beiden aber zu einem Problem und für zu einem Skandal in Versailles. Denn ein Mädchen von der Straße an der Seite des Königs, nicht vorstellbar. Und das ist nicht das einzige Problem, das auf Jeanne zukommt.

Wer auf Historiendramen steht, sollte sich „Jeanne Du Barry“ definitiv vormerken. Neben Johnny Depp ist übrigens die Regisseurin und Drehbuchautorin des Films, Maïwenn, zu sehen.

