Erhält Johnny Depp eine neue Film-Rolle? – Wenn man dieser Tage vom einstigen Hollywood-Star Johnny Depp liest, hat es meist nichts mit Filmen zu tun. Depp ist ein Paradebeispiel dafür, wie man eine steile Karriere und extrem hohe Fanbeliebtheit aufs Spiel setzt. So machte Johnny Depp in den letzten Jahren einzig Schlagzeilen mit seinen Alkohol- und Drogenexzessen sowie zuletzt mit der Schlammschlacht vor Gericht mit seiner Ex Amber Heard.

Dabei kamen so einige verstörende Details ans Tageslicht. Bei all den Querelen und Skandalen gingen seine Rollen in Filmen wie in „Phantastische Tierwesen“, „Mord im Orient Express“ oder „Pirates of the Caribbean“ vollkommen unter. Selbst über seinen aktuellen Streifen „Minamata“ spricht niemand.

Doch das könnte sich vielleicht bald ändern. Denn wie nun bekannt wurde, hat Johnny Depp eine Rolle von seinem Freund und Mentor Tim Burton angeboten bekommen. Demnach sei Filmemacher-Mastermind Burton stark daran interessiert, Depp als männliche Hauptrolle für sein nächstes Projekt zu engagieren. Hierbei handelt es sich um die Netflix-Serie „The Addams Family“.

Eine Rolle Depps als Familienoberhaupt Gomez Addams, das kann man sich hier sehr gut vorstellen. Tim Burton hat wohl schon bei Netflix Johnny Depp als Wunschkandidaten für die Rolle ausgerufen. Der Starregisseur soll gegenüber den Verantwortlichen gesagt haben, dass Depp der „Rolle gerecht würde“. Nun liegt es an Netflix, dem Schauspieler ebenfalls das Vertrauen zu schenken.

Kein Leichtes, nach all den Negativschlagzeilen der letzten Jahre um Johnny Depp. So wurde er ja bereits bei der Mega-Produktion „Phantastische Tierwesen 3“ gefeuert. Dass Johnny Depp ein begnadeter Schauspieler ist, muss er allerdings niemanden mehr beweisen.

Nur muss er sein Leben wieder in den Griff bekommen – und vielleicht schafft er ja nun sein Comeback in Tim Burtons Serie „The Addams Family“ – wir drücken jedenfalls die Daumen!

Quelle: Prisma