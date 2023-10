Johnny & Clyde - Let There Be Blood

Johnny & Clyde - Let There Be Blood: Trailer zur wilden Trash-Orgie mit Megan Fox – Film-Fans, die gerne die etwas andere Unterhaltung suchen, könnten mit dem wilden Genre-Mix in „Johnny & Clyde - Let There Be Blood“ voll auf ihre Kosten kommen. In diesem Streifen präsentiert sich Hollywood-Stern Megan Fox in einer ungewöhnlichen Rolle als Kopf einer kriminellen Bande. Der Film, der in Nordamerika bereits veröffentlicht wurde, landet Ende Oktober in Deutschland im Heimkino auf Blu-ray und DVD.

Was euch dort erwartet, könnt ihr im deutschen Trailer sehen. In „Johnny & Clyde“ nimmt Megan Fox die Zügel in die Hand und verkörpert eine rücksichtslose Anführerin einer Verbrechergruppe. „Johnny & Clyde“ beginnt dabei als Gangsterfilm und nimmt später eine unerwartete Wendung hin zum übernatürlichen Horror. Laut Regisseur Tom DeNucci, der auch schon Filme wie „Vault“ gedreht hat, sollte man sich auf einen Mix aus Heist-Thriller und Horror-Slasher gefasst machen.

Megan Foxs Charakter ähnelt visuell fast einer Disney-Prinzessin

In „Johnny & Clyde“ geht es im Detail um ein kriminelles Paar, das auf einer nicht enden wollenden Verbrechenswelle reitet. Ihr nächstes Ziel ist ein Underground-Casino, geleitet von Megan Fox' Charakter Alana. Doch die Dinge nehmen eine unerwartete Wendung, als sich herausstellt, dass das Casino von einer mächtigen Dämonin bewacht wird, die Alana untersteht.

DeNucci erzählte in einem Interview, dass Megan Foxs Charakter visuell fast einer Disney-Prinzessin ähnelt, jedoch einer verzerrten und düsteren Version davon. Um Megan Fox hat sich indes ein illustrer Cast versammelt, mit Avan Jogia („Resident Evil: Welcome To Raccoon City“), Ajani Russell („Betty“), Bai Ling („Crank 2“), Robert LaSardo („Death Race“), Vanessa Angel („Kingpin“) sowie Tyson Ritter („Preacher“).

In den USA wurde der Film am 5. Mai 2023 herausgebracht, während er in Deutschland am 26. Oktober 2023 für das Heimkino erscheinen wird. Für diejenigen, die es kaum erwarten können, ist der Film bereits jetzt auch als Kauf- und Leih-VoD verfügbar.

