Teil 5 kommt, soll direkt nach John Wick 4 gedreht werden – Dass ein vierter Teil zu „John Wick“ in der Mache, aber noch nicht einmal gedreht ist, ist hinlänglich bekannt. Nun wurde jedoch bestätigt, dass auch „John Wick 5“ kommen wird. Beide Streifen sollen dabei parallel gedreht werden – und wieder wird Keanu Reeves unvergesslicher Charakter im Mittelpunkt stehen.

Wie das Magazin „Deadline“ berichtet, gab der Chef von Lionsgate Films, John Feltheimer, diese Neuigkeiten persönlich am 6. August bei einer geschäftlichen Tagung bekannt. Feltheimer wörtlich dazu:



„Wir sind unter anderem dabei, die Drehbücher für die nächsten beiden Teile unserer ‚John Wick‘-Action-Franchise vorzubereiten, wobei ‚John Wick 4‘ am Memorial-Day-Wochenende 2022 in die Kinos kommen soll. Wir hoffen, sowohl ‚John Wick 4‘ als auch ‚John Wick 5‘ hintereinander zu drehen, sobald Keanu Anfang nächsten Jahres zur Verfügung steht.“

Besagtes Memorial-Day-Wochenende wäre der 27. Mai 2022. Die Bestätigung des Lionsgate-CEOs zeigt, welch wichtige Marke „John Wick“ für das Unternehmen geworden ist. Insgesamt spielten die Filme 584,2 Millionen Dollar ein, zudem ist eine Serie rund um die Wick-Welt mit ihrer Mörder-Gilde namens „The Continental“ in Arbeit.

Keanu Reeves ist gerade mit den Dreharbeiten an „Matrix 4“ ausgelastet, die in Berlin stattfinden.

Quelle: unilad.co.uk