John Wick: Kapitel 4: Post-Credit-Szene für Fans nicht verpassen – „John Wick: Kapitel 4“ ist im Kino derzeit ein Renner. Ein monumentaler Actionstreifen, der die Reihe zu einem befriedigenden Ende führen soll, nach allem, was man von Kritik und Fans vernimmt. Monumental ist auch die Länge des Films – kein Wunder, dass manche Zuschauer zum Abspann wie üblich aufspringen und den Saal verlassen. Doch man darf als Fan sitzen bleiben, wie ein Medienartikel erläutert.

Am 23. März ist „John Wick: Kapitel 4“ angelaufen, begeistert die Kritik und viele Fans. Der neueste Streifen der beliebten Action Reihe mit Keanu Reeves fordert selbst von den treuesten Jüngern Sitzfleisch: Satte 169 Minuten dauert dieses monumentale Actionfilm-Epos. Damit stellt es selbst die alles andere als kurzen Vorgänger in den Schatten und breitet sich episch aus. Doch eifrige Kino-und Serien-Fans wissen, dass „John Wick: Kapitel 4“ keineswegs das absolute Ende der Killer-Welt darstellt.

Ehrgeizige Pläne

Denn es gibt mitnichten „nur“ die packende Filmreihe um den düsteren Antihelden von Keanu Reeves. Es ist mittlerweile eine ganze Franchise – und in Hollywood verfolgt man mit dieser ehrgeizige Pläne. Ein Universum rund um das Hotel „The Continental“, den Meuchler-Orden der „Hohen Kammer“ und die Profikiller, die in Medaillen/Münzen und Schuldgefälligkeiten bezahlt werden. So verwundert es auch nicht, dass nach dem Abspann von „John Wick: Kapitel 4“ ein Schmankerl auf Fans wartet.

Wie man es mittlerweile aus dem Marvel Cinematic Universe und anderen Film-Universen kennt, gibt es eine sogenannte Post-Credit-Szene. Laut einem Bericht des Film- und Serienportals „Collider“ soll diese nicht nur die Zukunft der neuen Reihe um den nächsten Profikiller-Film „Ballerina“ mit der Oscar-nominierten Schauspielerin Ana de Armas zeigen. Auch soll das Schicksal von Wegbegleitern von John Wick noch einmal aufgegriffen werden.

Erster kurze Gastauftritt liegt schon zurück

Die Figur, die in „Ballerina“ im Mittelpunkt stehen wird, war bereits in „John Wick: Kapitel 3“ kurz zu sehen, wurde seinerzeit aber von einer anderen Schauspielerin verkörpert. Die Handlung des Spin-offs „Ballerina“ soll irgendwann zwischen Teil drei und „John Wick: Kapitel 4“ angesiedelt sein. Fest steht auch, dass Reeves als John Wick in diesem neuen Streifen einen Gastauftritt feiern wird. Bis zum Erscheinen müssen sich Fans derzeit mit dem monumentalen neuesten Streifen der Reihe „begnügen“.

Wie wir aus den vier Filmen wissen, gibt es schlimmere Schicksale für Johns Gegner, Warten ist dagegen erträglich …

Quelle: derwesten.de