John Wick: Kapitel 4: Brandneuer Trailer schürt Vorfreude – Nur noch etwas mehr als einen Monat, dann bekommen Fans zünftiger Action und packender Gun-Fu-Sequenzen wieder einmal die Vollbedienung aus spannender Handlung, wilden Stunts und brutalen Kinofeuergefechten aus mittlerer und kurzer Distanz: „John Wick: Kapitel 4“ steht in den Startlöchern. Der Film mit der wohl legendärsten Rolle für Keanu Reeves seit „Matrix“ verspricht länger und epischer zu werden als alle seine Vorgänger. Einen brandneuen Trailer gibt es unter dieser Meldung.

So viel steht jetzt schon fest: Die Action in „John Wick: Kapitel 4“ wird einmal mehr legendär – kein Wunder, hat die Reihe doch in Sachen rasanter Feuergefechte und Martial-Arts-Scharmützel neue Maßstäbe gesetzt: Mit wahren Gegnermassen, durch die sich Profikiller John „Baba Yaga“ Wick pflügt. Dass auch „John Wick: Kapitel 4“ keine Gefangenen macht, wird nach einem kurzen Blick auf den neuen Appetithappen in Videoform klar.

Wie auch, schließlich steht für John in der Handlung alles auf dem Spiel:

Im ersten Teil durch einen ebenso dummen wie grausamen Gewaltakt der russischen Mafia aus dem Ruhestand als Auftragskiller gerissen, wurde John Wick im Verlauf der Serie immer tiefer in Entwicklungen hineingezogen, die ihn auf Kollisionskurs mit seiner eigenen Killer-Gilde brachten. Ohne zu viel verraten zu wollen: In der Handlung von „John Wick: Kapitel 4“ muss er nun damit leben, dass ein unglaublich hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde. Es kommt von der Hohen Kammer, den Meistern der Assassinenzunft.

Spätestens seit dem Vorgänger „John Wick: Kapitel 3 – Parabellum“ haben es nahezu alle ehemaligen Berufskollegen auf „Baba Yaga“ abgesehen. Nun bleibt John nur noch eines übrig: Er begibt sich auf eine Weltreise, die ihn von New York über Paris und Tokio nach Berlin führen soll. Er sucht nach einem Weg, der Schlange den Kopf abzuschlagen – und die Hohe Kammer außer Gefecht zu setzen. Dass dabei alle, die es auf den Preis für seinen Kopf abgesehen haben, ein Wörtchen mitzureden haben, versteht sich …

Erfolgsregisseur wieder an Bord

Einmal mehr nahm Chad Stahelski bei „John Wick: Kapitel 4“ auf dem Regiestuhl Platz. Als Regisseur hat er bereits bei den drei Vorgängern sein feines Gespür und perfektes Händchen für die unnachahmliche handgemachte Action und die bildgewaltigen Stunts der John-Wick-Reihe bewiesen und wird wohl auch dem vierten Teil zusammen mit Keanu Reeves in seiner Paraderolle seinen unnachahmlichen Stempel aufdrücken. Damit Reeves nicht allein ist, kehren viele beliebte Figuren aus den Vorgängern zurück:

Lance Reddick als undurchsichtiger Hotel-Empfangschef ist ebenso wieder mit von der Partie wie Matrix-Weggefährte Laurence Fishburne als mörderischer Taubenzüchter und Berater John Wicks. Auch Ausnahmetalent Ian McShane ist einmal mehr an Bord als Winston. Neu im Cast: Bill Skarsgård, der in den neuen „Es“-Filmen den mörderischen Clown Pennywise gab, ebenso wie Martial-Arts-Titan Donnie Yen und der britische Kampfkunst-Mime Scott Adkins.

Am 23. März hat das Warten ein Ende, dann läuft „John Wick: Kapitel 4“ endlich an.