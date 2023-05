„John Wick“: Filmreihe erreicht neuen Meilenstein – Über die Beliebtheit und den Kultfaktor der „John Wick“-Reihe muss man wohl nicht lange debattieren. Das alleine ist zwar kein Garant für kommerziellen Erfolg, doch auch in dieser Hinsicht sieht es für den wohl coolsten Killer der Filmgeschichte nicht nur gut, sondern sogar rekordverdächtig aus.

Nicht vielen Filmen ist gelungen, was „John Wick“ gelang: Die Franchise hat laut „CNBC“ inzwischen über eine Milliarde Dollar eingespielt.

Handelte es sich bei dem ersten Teil noch um ein vergleichsweise kleines und intimes Projekt, schlug der Film weltweit derart große Wellen, dass drei Fortsetzungen folgen sollten – eine größer als die andere.

Der aktuelle Teil „John Wick: Kapitel 4“ spielte alleine bereits 427 Millionen US-Dollar ein und beweist damit, in welchem Verhältnis die Marke wächst.

Zwar ist man immer noch weit vom Fahrwasser eines „Avatar“ oder „Infinity Wars“ entfernt, im Segment der FSK-18-Filme mischt „John Wick“ allerdings ganz oben mit.

Und das wird wohl auch weiterhin so bleiben, steht neben der erfolgreichen Hauptreihe im nächsten Jahr doch der Kinostart des Spin-offs „Ballerina“ mit Ana de Armas als namensgebende Assassine an, in welchem Keanu Reeves als John Wick einen Gastauftritt haben soll.

Davor soll demnächst aber mit „The Continental: From The World Of John Wick“ auf Amazon Prime Video eine dreiteilige Prequel-Serie starten, die erzählt, wie der in den Filmen von Ian McShane verkörperte Winston in jungen Jahren das berühmte Hotel erwarb, um es dann zum Unterschlupf für Auftragskiller auszubauen.

Auf das Startdatum der Serie warten wir bislang vergeblich, aber immerhin stimmt ein erster Trailer bereits auf das Kommende ein.

