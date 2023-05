„John Wick 5“: Wird es einen weiteren Teil geben? – Nachdem der Bodycount im dritten Teil wieder etwas gesunken war, dreht das vierte Kapitel der „John Wick“-Saga nicht nur wieder richtig auf, sondern schwingt sich mit durchschnittlich 0,82 Tötungen pro Minuten sogar diesbezüglich zum bisherigen Spitzenreiter innerhalb der furiosen Action-Reihe auf. Das mag für den einen oder anderen womöglich etwas geschmacklos klingen, aber immerhin reden wir hier von Baba Yaga – dem effektivsten Killer der Filmgeschichte.

Der immense Erfolg der Reihe mag sogar die Macher selbst überrascht haben, die mit dem ersten Teil zunächst ein intimes Werk mit vergleichsweise niedrigem Budget abgeliefert hatten und sich nun einer weltweiten Fangemeinde erfreuen, die gar nicht genug von Keanu Reeves in seiner Paraderolle bekommen kann.

Erfreulicherweise dürfte die von John Wick hinterlassene Blutspur in einem fünften Teil wohl noch länger werden, der zunächst sogar parallel zu „Kapitel 4“ gedreht werden sollte.

Allerdings verwarf man diese Idee wieder, um sich voll und ganz auf den vierten Teil konzentrieren zu können, was – wie jeder, der den Film schon gesehen hat, sicherlich wird bestätigen können – die richtige Entscheidung gewesen ist.

Aber wie geht es nun weiter? Joe Drake, Vorsitzender der Filmsparte von Lionsgate, erklärte laut „Comicbook.com“ im Rahmen eines Quartalmeetings Ende Mai 2023 dazu:

„Wie Sie wissen, ist Ballerina das erste Spin-off, das nächstes Jahr herauskommt. Wir sind in der Entwicklung von drei weiteren Projekten, darunter [John Wick 5] und die Fernsehserie „The Continental“, die bald ausgestrahlt wird. Wir bauen also die Welt auf, und wenn der fünfte Film kommt, […] wird es sich organisch daraus ergeben, wie wir anfangen, diese Geschichten zu erzählen. Aber Sie können sich auf einen regelmäßigen Nachschub an John Wick verlassen.“

Keanu Reeves hält sich zu einem damit faktisch mindestens angedachten fünften Teil noch bedeckt und riet in einem Interview dazu, doch zunächst einmal „Kapitel 4“ zu genießen.

Auch mit Blick auf die von Film zu Film gestiegenen Einnahmen erscheint ein fünfter Teil unausweichlich, nach dem Ende von „Kapitel 4“ stellt sich jedoch die Frage, wie es inhaltlich weitergehen mag, denn … nein, wir werden an dieser Stelle nicht spoilern!

Über das Ende von „Kapitel 4“ reden wir erst, wenn wir näheres zu „Kapitel 5“ erfahren haben, was ohnehin noch einige Jahre dauern dürfte, so der Film denn überhaupt kommt. Mit Blick auf das frühe Stadium der Entwicklung wäre dabei ein Kinostart im Jahr 2025 denkbar, realistisch aber wohl eher 2026.

Bis dahin erfreuen wir uns ganz nach Keanu-Reeves-Manier aber zunächst einmal an dem Spin-off „Ballerina“, das am 6. Juni 2024 in den deutschen Kinos startet und einen Gastauftritt des charismatischen Assassinen beinhaltet. Davor erscheint aber zunächst noch im Sommer 2023 die dreiteilige Prequel-Serie „The Continental“ bei Amazon Prime, die erzählt, wie der in den Filmen von Ian McShane verkörperte Winston in jungen Jahren das berühmte Hotel erwarb, um es dann zum Unterschlupf für Auftragskiller auszubauen.

Quelle: kino.de