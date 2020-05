Die Kinos gehören in der Corona-Krise mit zu den am härtesten betroffenen Branchen der Filmindustrie. Durch die Corona-Pandemie bleiben die Kinos weiterhin geschlossen. Und so wurde und wird weiterhin ein Blockbuster nach dem anderen verschoben.

Doch auch Filme in der Produktion geraten ins Stocken, da aktuell die Dreharbeiten stillstehen. Nun hat es auch den heiß erwarteten vierten Teil der John-Wick-Reihe getroffen. Die Fortsetzung des kultigen Action-Thrillers sollte zwar eh nicht dieses Jahr erscheinen, doch nun rückt der nächste Teil in noch weitere Ferne.

Unter anderem berichtete jetzt „The Hollywood Reporter“, dass Lionsgate den Kinostart zu John Wick 4 um ein ganzes Jahr verschiebt. Das heißt, nicht im nächsten Jahr erscheint Keanu Reeves als John Wick im Kino, sondern erst im Mai 2022. Das wird Fans alles andere als erfreuen.

Schließlich eskalierte der beliebten Profikiller John Wick im dritten Teil so brillant, worauf direkt im Anschluss daran der vierte Teil angekündigt wurde. So sehr wünschen sich die Fans eine neue Runde Action-Thrill mit diesem einzigartigen Style, Spannung, Härte und vor allem Tempo, Tempo und noch mal Tempo.

Da bleibt nur, sich die bisherigen drei Teile noch mal anzusehen. Vor allem in den 132 Minuten des letzten Wick-Abenteuers, in dem Wick zum „Excommunicado“ erklärt wurde, gab es die volle Ladung Action.

Kein Wunder, wurde im dritten Teil doch ein Kopfgeld von satten 14 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt, woraufhin John Wick weltweit ins Visier der skrupellosesten Auftragskiller. Was folgte, war ein wilder Ritt, bei dem John Wick vom Jäger zum Gejagten wurde mit einem Grande Finale.

Wie es weitergeht, wissen wir dann leider erst in zwei Jahren.

Quelle: film.tv