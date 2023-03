John Wick 4: Fortsetzung bricht alle Rekorde – Millionen von Fans fieberten dem Release des neuen Teils der „John Wick“-Reihe entgegen. Nun wo die Fortsetzung des kultigen Action-Thrillers endlich in den Kinos erscheinen ist, bricht „John Wick: Kapitel 4“ mit Keanu Reeves als berühmt berüchtigter Auftragskiller alle Rekorde und lässt die Kinokassen weltweit klingeln.

Etliche Fans und Kritiker schwärmen bereits davon, dass der vierte Teil nicht nur ultimatives Actionkino liefere, sondern es auch der beste Teil der John-Wick-Reihe sei. Allein in Deutschland strömten am Startwochenende ganze 465.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos und bescherten „John Wick: Kapitel 4“ damit Platz 1 in den deutschen Kinocharts.

Ungebrochener „John Wick“-Hype

Ein beachtlicher Erfolg, ist der Hype um das Franchise auch nach nunmehr vier Teilen in neun Jahren ungebrochen. Viel mehr noch, denn es sieht derzeit so aus, dass „John Wick: Kapitel 4“ alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. So toppt er bereits jetzt schon kurz nach Kinostart den Erfolg des so erfolgreichen ersten Teils.

Laut einem Bericht von „Hollywood Reporter“ spielte der vierte Teil zum Kinostart allein in den USA satte 73,5 Millionen Dollar ein. Weltweit kommt „John Wick: Kapitel 4“ derzeit bereits auf ein unglaubliches Box-Office-Ergebnis von 137,5 Millionen Dollar. Vergleicht man hier die Zahlen mit dem ersten Teil „John Wick“, spielte Teil eins bis heute weltweit 88,7 Millionen Dollar ein. Somit schreibt „John Wick: Kapitel 4“ nicht nur ein neues Kapitel der Erfolgsreihe, sondern auch in der Kinogeschichte.

Spannende Story, fetziger Cast

Wer noch nicht im Kino war, auf den wartet John Wick, der im vierten Teil einen Weg entdeckt, die Hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtige Allianzen auf der ganzen Welt hat und über Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen.

Freut euch auf besten Action-Bombast von Regisseur Chad Stahelski und auf einen genialen Cast. Denn neben Keanu Reeves stehen unter anderen auch Laurence Fishburne, Lance Reddick und Ian McShane Bill Skarsgård Donnie Yen und Scott Adkins vor der Kamera.

