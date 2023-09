„John Wick: Kapitel 4“ – Film-Kritik – Es ist noch gar nicht lange her, da rollte die lang herbeigesehnte Fortsetzung der Kult-Reihe mit „John Wick: Kapitel 4“ durch die Kinos. Dies sorgte weltweit für volle Kinosäle und noch vollere Kassen. Wenig verwunderlich brach der Action-Thriller mit Keanu Reeves als berühmt-berüchtigtem Auftragskiller etliche Rekorde. Ohne Frage gehört „John Wick: Kapitel 4“ zu den ganz großen Kino-Highlights des Jahres, das ebenfalls wenig verwunderlich von Fans und Kritikern in den Himmel gelobt wurde.

Nun erscheint der vierte Teil von Regisseur Chad Stahelski endlich auch für das Heimkino. Freut euch also auf eine neue Runde John Wick, der in der Fortsetzung einen Weg entdeckt hat, die Hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der über mächtige Allianzen auf der ganzen Welt und Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen.

Gewaltiges Actionfeuerwerk

Das mündet letztendlich in einem wahren Actionfeuerwerk mit reichlich Thrill, das von der ersten bis zur letzten Minuten fesselt. Denn der beliebte Profikiller John Wick eskaliert auch im vierten Teil so brillant wie in allen Teilen zuvor. Dies bedeutet, dass man seiner Linie treu geblieben ist und diesen einzigartigen Style fortgesetzt hat. Deshalb strotzt der Film nur so vor extremer Spannung, gewaltiger Härte und vor allem Tempo, Tempo und noch mal Tempo.

„John Wick: Kapitel 4“ ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Wucht, die beeindruckend inszeniert wurde und sich vollends auf dem hohen Niveau der ersten drei Teile befindet, wenn nicht sogar noch einen Tick besser zu bewerten ist. Ein äußerst intensiver Action-Thriller, der mit wilden und teilweise auch übertriebenen Action-Sequenzen daherkommt, die den Puls in die Höhe schnellen lassen.

Keanu Reeves brilliert erneut

Vor allem sind die grandios choreografierten Action-Sequenzen noch mal gesondert hervorzuheben. Und mittendrin eben Hollywood- und Fan-Liebling Keanu Reeves, dem die Rolle des John Wick einfach so grandios auf den Leib geschneidert wurde. Beeindruckend ist diesbezüglich, dass Reeves in seinem vierten Auftritt als Profikiller seinem Charakter noch mal mehr Tiefe verleiht. Auch dies lässt jeden Fans noch mehr mit John Wick mitfiebern.

Schlussendlich lassen sich noch so viele weitere Punkte finden, die „John Wick: Kapitel 4“ so stark und besonders machen. Aber am Ende ist es ganz einfach formuliert: Der vierte Teil ist ein rasantes Action-Spektakel, das die Reihe noch mal auf ein anderes Level hebt. In diesem Sinne: „John Wick: Kapitel 4“ ist ein Must-see für jeden Genrefan und ein Garant für einen spektakulären Abend im Heimkino.

