John Lennon: Murder Without A Trial: Trailer zur Dokuserie um den Mord an der Beatles-Legende – Fans von Dokumentation und der Beatles-Legende John Lennon dürfen sich auf ein ganz besonderes Highlight im Streaming-Programm freuen. Denn bereits am 06. Dezember 2023 erscheint die neue dreiteiligen Dokuserie „John Lennon: Murder Without A Trial“, zu der nun auch der Trailer veröffentlicht wurde.

Der bahnbrechende Dreiteiler, erzählt von Emmy-Preisträger Kiefer Sutherland, bekannt aus Serien wie „24“, verspricht eine neue Perspektive auf ein tragisches Ereignis der jüngeren Musik-Geschichte zu werfen. Die Dokuserie taucht tief in die Ereignisse rund um den Mord an der Musik- und Kulturikone John Lennon im Jahr 1980 ein. Sie beleuchtet die Ermittlungen gegen und die Verurteilung von Mark David Chapman, dem Mörder von Lennon.

Bisher unbekannte Facetten dieser Tragödie

Mit exklusiven Interviews von Augenzeugen und bisher unveröffentlichten Tatortfotos verspricht die Serie, bisher unbekannte Facetten dieser Tragödie aufzudecken. Die Produzenten von „John Lennon: Murder Without A Trial“ haben dazu umfangreiche Recherchen betrieben. Durch den Zugang zu umfangreichen Unterlagen der New Yorker Polizei, des Bewährungsausschusses und der Staatsanwaltschaft, eröffnet die Serie eine detaillierte Betrachtung des Falles.

Bedeutende Zeugnisse werden von Persönlichkeiten wie Richard Peterson, einem Taxifahrer und Augenzeugen der Erschießung, Jay Hastings, dem Portier im Dakota Building, und David Suggs, dem Strafverteidiger von Mark David Chapman, geliefert. Produziert wird „John Lennon: Murder Without A Trial“ von 72 Films, einem mit BAFTA und Emmy ausgezeichneten Team.

Unter der Regie von Nick Holt und Rob Coldstream und mit David Glover, Mark Raphael und Rob Coldstream als ausführende Produzenten steht ein renommiertes Team hinter der Dokuserie. „John Lennon: Murder Without A Trial“ wird ab dem 6. Dezember 2023 beim Streaming-Dienst Apple TV+ zu sehen sein,