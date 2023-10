John Carpenter klärt auf: Deswegen stirbt Michael Myers in „Halloween“ nicht – Sie gehört zu den ikonischsten Slasher-Reihen der Filmgeschichte, begeistert seit mittlerweile 45 Jahren Horror-Fans. Natürlich sprechen wir hier von „Halloween“ mit dem emotional kältesten Serienkiller aller Horrorfilm-Zeiten.

Genauer gesagt: Der Maskierte, mit einem Küchenmesser ausgestattete Michael Myers, der Teil um Teil an Halloween-Nächten seiner Schwester nachgejagt ist. Vor lauter Hassliebe hat er dabei leider eine ganze Schiffsladung Menschen geschnetzelt. Mittlerweile kommt das Franchise auf ganze 13 „Halloween“-Filme. In diesen versuchen die Menschen, das ultimative Böse mit allen möglichen Mitteln ins Jenseits zu befördern.

Michael Myers ist ein Allzweckcharakter

Doch Michael Myers kommt ein jedes Mal zurück und sorgt dabei immer wieder für ein Blutbad. Für viele Fans stellt sich seither immer wieder die Frage, wieso der Masken-Killer nicht stirbt. Nun hat Meisterregisseur John Carpenter, seines Zeichens Macher des legendären Originalstreifens „Halloween – Die Nacht des Grauens“ aus dem Jahre 1978, eine Antwort auf das große Mysterium gegeben.

„Halloween“-Regisseur John Carpenter erklärte in einem Interview mit „ScreenRant“: „Nun, ich sage dir etwas: Er ist ein Allzweckcharakter. Wenn ihr den ersten Film wollt, dann habt ihr ihn. Wenn ihr möchtet, dass Michael ständig tötet, dann hab ihr das ebenfalls. Das einzige andere Allzweckmonster ist Godzilla.“

Die Fans entscheiden, wie lange Myers am Leben bleibt

Vereinfacht ausgedrückt ist die Erklärung so simpel wie einleuchtend: Micheal Myers wird so lange leben und immer wieder auferstehen, solange die Zuschauer ihm beim Töten zuschauen wollen. Nicht immer gelang es im „Halloween“- Slasher-Franchise, den Kult-Killer auf eine kreative Art und Weise zurückzubringen, aber sei es drum.

In einigen Teilen kehrte Micheal Myers indes durch ein Story-Schlupfloch heim nach Haddonfield. Und das wird in Zukunft auch erst mal so bleiben. Zwar ist für das Kino kein weiterer Film in Aussicht, dafür kehrt Michael Myers in einer „Halloween“-Serie zurück.

Quelle: filmstarts.de