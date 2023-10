Jetzt neu im Streaming-Abo: Verstörender Skandalfilm mit Zuschauer-Warnung – Vor fünf Jahren sorgte der kontroverse Filmemacher Lars von Trier („Antichrist“, „Nymphomaniac“) einmal mehr für reichlich Aufsehen und Diskussionen. Nämlich mit seiner typisch verstörenden, ungeschönt harten Art im Serienkiller-Movie „The House that Jack Built“. Dies sorgte sogar dafür, dass damals auf dem Filmfestival in Cannes eine Zuschauer-Warnung auf den Eintrittskarten vermerkt wurde.

Dort stand drauf: „Warnung: Bestimmte Szenen sind geeignet, das Zartgefühl der Zuschauer zu verletzen“. Am Ende bekam der brutale Serienkiller-Film von der FSK eine Altersbeschränkung ab 18 Jahren. Alle Fans und jene, die es noch werden wollen, können nun „The House that Jack Built“ im Stream erleben. Aber Vorsicht, damals sollen sogar einige Zuschauer angeekelt vom Gezeigten das Kino verlassen haben.

Aus der Sicht eines Serienkillers

Wie dem auch sei, Lars von Trier macht auch in diesem Film keine Gefangenen und provoziert mit verstörenden Bildern. Doch „The House that Jack Built“ ist weit mehr als ein Film, der sich nur mit einer brutalen Gangart in blutig triefenden Gewaltexzessen austobt. Von Trier inszenierte hier die Geschichte eines hochintelligenten Serienkillers namens Jack (Matt Dillon) über einen Zeitraum von zwölf Jahren aus dessen Perspektive. Jack betrachtet jeden einzelnen seiner Morde als Kunstwerk und tauscht sich mit seinen Gedanken regelmäßig mit dem mysteriösen Verge (Bruno Ganz) aus.

Während die Polizei dem Killer über die Jahre immer dichter auf den Fersen ist, geht Jack immer größere Risiken ein, denn er ist noch nicht zufrieden mit seinem Werk. Es ist unbestritten, dass Lars von Triers Filme jenseits der Massentauglichkeit agieren. Keiner seiner Streifen ist ein Hirn-Aus-Popcorn-Blockbuster. Das waren sie nie und werden es auch niemals werden. „The House that Jack built“ reiht sich dabei nahtlos in den typischen Von-Trier-Style ein und will nur eines: Einem in die Magengrube boxen.

„The House that Jack Built“ im Stream

Der Film über die Taten eines Serienkillers ist halt pure Provokation, ultraböse, finster wie die Nacht und schonungslos, wenn Jack wild mordend und quälend über die Leinwand stolziert. Dabei ist es für ihn nicht nur Kunst, sondern auch Belustigung – eine Tatsache, mit der viele Zuschauer nicht klarkommen. Doch muss man den Streifen bis zum Ende schauen, um den Tiefsinn des Films zu verstehen, was dem Ganzen eine gänzlich andere Richtung verleiht.

Letztendlich ist „The House that Jack Built“ kein Psycho-Horror, sondern das Psychogramm eines Serienkillers mit einer ungewöhnlichen Erzählweise. Das eben mit arglistigen kranken, feixend schwarzhumorigen sowie expliziten Szenen, die „Saw“ wie einen Kinderfilm erscheinen lassen. Wer nun Lust auf den kontroversen Serienkiller-Movie „The House that Jack Built“ bekommen hat, kann diesen in der Arte Mediathek streamen. Alternativ bietet auch Amazon Prime Video den Streifen auf seinen Channels Arthouse CNMA sowie Home of Horror an.