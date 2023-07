Jetzt bei Netflix: Einer der umstrittensten Skandalfilme der 90er – Zwischen Jugend-Porträt, Drama und Skandalfilm mit Minderjährigen schwingt einer der am wildesten diskutierten Filme aller Zeiten. Die Rede ist vom 90er Kultstreifen „Kids“ von Regisseur Larry Clark aus dem Jahre 1995, den ihr nun beim Streaming-Dienst Netflix sehen könnt. Auch 28 Jahre später, schockt „Kids“ noch genau so wie damals wegen seines kontroversen Inhalts.

Es ist ein erschreckendes Drama, ein Porträt einer Großstadtjugendszene, die unbequem das Aufwachsen in den 90ern für eine Vielzahl „Kids“ aufzeigt. Es geht um Sex und Drogen, um Sucht und Naivität. Da der Streifen damals mit minderjährigen Darstellerinnen und Darsteller besetzt wurde, die Orgien feiern, dem Drogenkonsum frönen und allerlei diskutable Dinge tun, war der Aufschrei groß. Schließlich galt und gilt dies im weiten Rund als Tabubruch.

Wie weit darf man gehen, was darf man zeigen?

Wie weit darf man gehen, was darf man zeigen und entspricht diese Darstellung der Jugend wirklich der Realität? Kein Wunder, dass der Film zum damaligen Kinostart zur Zielscheibe wurde und in der Presse hitzige Diskussionen auslöste. Am Ende ist dieses Jugenddrama zu einem Kultfilm der 90er geworden, in dem Kameramann Eric Alan Edwards mit seinem dokumentarischen Stil sowie der tollen Kameraarbeit schlicht ein erschütternd realistisches Jugendbild zeichnet.

Mit einem Ende, das in die Magengrube schlägt. Wer den Film nicht kennt, nachfolgend ein kurzer Einblick: Casper (Justin Pierce) und Telly (Leo Fitzpatrick) sind beste Freunde und streichen ruhelos durch New Yorks Häuserschluchten. Sie sind stets auf der Suche nach dem Kick und nach Befriedigung. Sex mit Jungfrauen, Gewalt, Alkohol und Gras sind ihre tägliche Dosis. Darüber hinaus gibt es für sie und ihre Straßenclique keine Themen.

Ein wahrer Kultfilm der 90er

Ihr Leben scheint weder Zukunft noch Vergangenheit zu haben. Geld klaut man der Mutter aus der Haushaltskasse. Jobs sind uncool. Tellys Exfreundin Jennie (Chloe Sevignys) erfährt bei einem Test, dass sie von ihrem Exfreund mit Aids infiziert wurde. Geschockt begibt sie sich auf die Suche nach Telly, der nichtsahnend weiter durch fremde Betten turnt.

Mit bösen Folgen und einem knallharten Ende. „Kids“ muss man einfach gesehen haben, wenn man sich für Jugenddramen interessiert, die in der Tiefe graben und Dinge aufzeigen, die vielen nicht schmecken. Ein wahrer Kultfilm der 90er, den es nun endlich auch beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen gibt.

Quelle: moviepilot.de