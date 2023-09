Jetzt bei Amazon Prime Video: Vergessenes mitreißendes Drama mit Paul Walker – Filmfans die ein Abo beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video besitzen, können ab sofort einen Streifen kostenlos schauen, der bis heute im Genre weit unter dem Radar fliegt. Dabei ist „Hours - Wettlauf gegen die Zeit“ ein echter Geheimtipp. Vor allem auch für alle Fans des leider verstorbenen „The Fast and the Furious“-Lieblings Paul Walker.

Er spielt nämlich die Hauptrolle in diesem nervenaufreibenden Kampf ums Überleben. „Hours - Wettlauf gegen die Zeit“ aus dem Jahre 2013 geht zurück ins Jahr 2005 und spielt während des verheerenden Hurrikans „Katrina“ in New Orleans. Hier schlüpft Paul Walker in die Rolle von Nolan. Seine Frau Abigail stirbt im Krankenhaus bei der vorzeitigen Geburt ihrer Tochter. Geschockt muss er hilflos mit ansehen, wie sein Neugeborenes für die nächsten 48 Stunden an einen Respirator angeschlossen werden muss.

Spannung und Emotionen bis zum Schluss

Während Nolan um das Leben seiner Tochter bangt, verwüstet Hurrikan Katrina die ganze Stadt, das überflutete Krankenhaus muss evakuiert werden. Nur Nolan und sein Baby bleiben zurück. Die Lage spitzt sich zu, als der Strom ausfällt: Die Maschine muss alle paar Minuten per Hand aufgeladen werden, sonst droht die Kleine zu ersticken.

Neben der Müdigkeit und der wachsenden Verzweiflung muss sich der junge Vater gegen Plünderer zur Wehr setzen und Entscheidungen treffen, die sein Leben und das seiner Tochter grundlegend verändern werden. Vielen ist „Hours - Wettlauf gegen die Zeit“ bis heute immer noch unbekannt, dabei ist dieses Drama ein echtes Genre-Highlight.

Eine der letzten Rollen von Paul Walker

Denn der emotionale und überaus spannende Kampf, um das Leben seiner Tochter tackert einen förmlich an den Bildschirm. Eine der letzten Rollen von Paul Walker, der 2013 bekanntlich bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam, ist zudem eine seiner besten. Auch war ihm dieses Drama persönlich sehr wichtig, weshalb er nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch an der Produktion beteiligt war.

Wer Lust auf „Hours - Wettlauf gegen die Zeit“ bekommen hat, kann dieses starke Drama HIER auf Amazon Prime Video sehen.