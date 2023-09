Jenseits Hollywoods: Action-Epos bricht etliche Rekorde im Kino – Filmfreunde aufgepasst: Das Kino erfährt eine überraschende Wende. Während Hollywood den Großteil der Charts dominiert, schafft das indische 167-minütige Action-Epos „Jawan“ etwas Außergewöhnliches und sorgt weltweit und somit auch in Deutschland für Aufsehen.

Interessanterweise geht es hierbei nicht nur um die Anzahl der Zuschauer. Stattdessen wird der Erfolg am Einspielergebnis bemessen. Laut Berichten des indischen Entertainment-Magazins „Pink Villa“ hat „Jawan“ am ersten Montag nach seiner Veröffentlichung rund 97.000 Euro eingespielt. Damit überholt der Film knapp seinen nächsten Verfolger „The Equalizer 3“, der auf 93.000 Euro kommt.

Nicht alle Kinos sind in der Auswertung berücksichtigt, dennoch ist die Anzahl der noch ausstehenden Kinos so gering, dass sie keinen Einfluss auf das Endergebnis haben. In den ersten fünf Tagen seiner Veröffentlichung hat „Jawan“ in Deutschland mehr als 419.000 Euro eingespielt. Damit stellt der Film bereits am Eröffnungstag einen neuen Rekord für indische Filme in Deutschland auf.

Internationaler Erfolg von „Jawan“

Das Phänomen beschränkt sich nicht nur auf Deutschland. „Jawan“ hat auch in anderen Ländern Rekorde gebrochen. In Australien steht der Film an der Spitze der Kinocharts. In Indien hat die Hindi-Version des Films am ersten Tag mehr als 8,2 Millionen US-Dollar eingenommen. Inklusive der Versionen in anderen indischen Sprachen wie Telugu und Tamil, steigt der Betrag auf beeindruckende 9,5 Millionen US-Dollar.

Auch in den USA macht „Jawan“ von sich reden. Trotz einer begrenzten Anzahl von 813 teilnehmenden Kinos konnte der Film am Eröffnungswochenende 6,5 Millionen US-Dollar einspielen. Im Vergleich: Konkurrenten wie „The Nun II“ und „The Equalizer 3“ wurden in mehr als 3.000 Kinos landesweit gezeigt.

Im fast dreistündigen Action-Epos „Jawan“ bringt uns Regisseur Atlee Kumar die Erlebnisse eines Mannes näher, der sich in der Rolle eines modernen Robin Hoods sieht und gegen soziale Ungerechtigkeiten kämpft. Doch seine dunkle Vergangenheit lässt ihn nicht los und sorgt für zahlreiche Wendungen im Plot.

