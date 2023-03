Jenna Ortega: Kritik an Netflix-Serie „Wednesday“ – Vor ihrer Rolle als Wednesday Addams in der nach der Figur benannten Netflix-Serie hatte kaum einer die Schauspielerin Jenna Ortega so richtig auf dem Schirm – nur acht Folgen später schwimmt die 20-Jährige nun aber auf einer Welle der Aufmerksamkeit, die immer mehr Infos über die Umstände der Dreharbeiten zur ersten Staffel an den Strand spült. Dazu gehört auch, dass Ortega an der Erfolgsserie so einiges zu kritisieren hat, was es in der geplanten zweiten Staffel zu verbessern gilt.

Während sich die bisherigen Real- und Animationsfilme aus dem „Addams“-Universum vornehmlich um die Eltern der Gothic-Familie gedreht haben, widmete sich das Netflix-Format voll und ganz dem ältesten Kind und degradierte Mutter Morticia, Vater Gomez, Bruder Pugsley und Co. zu Nebenfiguren.

Die Serie erzählt davon, wie Wednesday nach einem blutigen Vorfall an ihrer High School auf die von übernatürlich begabten Teenagern bevölkerte Nevermore Academy geschickt wird, und dabei nicht nur ihren eigenen Fähigkeiten, sondern auch einem düsteren Geheimnis auf die Spur kommt.

Ortega mimt die unterkühlte Teenagerin mit einem Hang fürs Morbide mit Bravour, musste dafür aber auch harte Bedingungen ertragen.

In einem Gespräch mit dem „Interview Magazine“ beklagte die Schauspielerin enormen Stress, Verwirrung am Set und die Strapazen insbesondere beim Dreh jener Szenen, während der sie unter Corona litt.

Inhaltlich kritisiert sie außerdem vor allem die Liebesgeschichte rund um ihre Figur, die sie selbst als unsinnig und unangemessen empfindet.

Da eine Fortführung der Serie ohne Ortega aber wohl nicht mehr denkbar wäre, könnte es gut möglich sein, dass ihr Urteil im Zuge der Produktion der zweiten Staffel Gehör findet.

Zu hoffen wäre es, denn nicht zuletzt mit Blick auf das Erbe der Franchise täte es dem Format sicherlich gut, wenn man die vermeintliche Lücke bei einem Verzicht auf abgedroschene Teenie-Techtelmechtel mit mehr Horror-Elementen füllen würde.

Wie es tatsächlich weitergeht, werden wir möglicherweise schon bald erfahren, denn nach aktuellem Stand könnte die zweite Staffel von „Wednesday“ bereits noch vor Ende 2023 anlaufen.

