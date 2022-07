Jeepers Creepers: Reborn: Deutscher Trailer zum 4. Teil des Horror-Kults – Wer zur Jahrtausendwende schon gerne Horrorfilme geschaut hat, wird sich an den ersten „Jeepers Creepers – Es ist angerichtet“ von 2001 erinnern. Ein Überraschungshit, der wie ein Teenie-Thriller im US-Süden aus den 70ern anfängt und sich dann langsam zu einem Horror-Crescendo mit einer Kreatur, dem Creeper, steigert – als klar wird, dass die Protagonisten auf der Speisekarte des Übernatürlichen stehen. Mit „Jeepers Creepers: Reborn“ kommt bald Teil vier der Reihe. Hier der Trailer.

Alle 23 Jahre geht das geflügelte Vogelscheuchen-Monstrum, der Creeper, auf die Jagd, um seine Speisekarte in verlassenen Gegenden des tiefen Südens der USA um saftige Menschenteile zu erweitern. In der Handlung von „Jeepers Creepers: Reborn“ geht es diesmal auf ein Horror-Cosplay-Festival nach Louisiana. Dort kennt man die Legende vom Creeper natürlich – und so gibt es nicht nur Gäste, die entsprechend verkleidet sind, sondern auch einen großen Wettbewerb.

Erster Preis der Messe:

Aufenthalt in einem Escape Room mit Creeper-Thema. Es kommt, wie es in jedem Horrorfilm kommen muss: Eine Gruppe junger Protagonisten um Chase und seine Freundin Laine gerät in den Sog der Ereignisse – und die Jagd beginnt. Doch ist es wirklich der Creeper, der hinter ihnen her ist? Und was hat es mit Laines Visionen auf sich?

Fragen, die Mitte September ihre Antwort finden sollen, wenn der Film erscheint. Regisseur bei „Jeepers Creepers: Reborn“ ist Timo Vuorensola, international bekanntgeworden vor allem durch den Nazi-Flugscheiben-Edeltrash „Iron Sky“. Ob er sich auch auf knallharten Horror versteht und der Film die guten Eindrücke aus diesem Trailer halten kann, erlebt ihr am 15. September. Denn dann kommt „Jeepers Creepers: Reborn“ ins Kino.