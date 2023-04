Jason Statham vs. Monster-Hai: Alles zur Hai-Horror-Action in Meg 2 – Es sind schon wieder ganze fünf Jahre vergangen, seitdem Regisseur Jon Turteltaub (u. a. „Das Vermächtnis der Tempelritter“) mit seinem irren actiongeladenen Blockbuster „Meg“ den Hai-Horror erfolgreich zurück in die Kinos brachte.

Besetzt war der Streifen mit einem echten Actionstar in der Hauptrolle. Ließ Turteltaub in der Literaturverfilmung des Romans „Meg: A Novel Of Deep Terror“ von Autor Steve Alten bekanntlich keinen Geringeren als Jason Statham gegen einen Urzeit-Hai antreten. Neben Statham gehörten unter anderen auch Rainn Wilson („The Office“), Ruby Rose („John Wick: Kapitel 2“) und Cliff Curtis („Blow“) zum Cast.

Mehr Blut und eine höhere Altersfreigabe gewünscht

Nun steht in diesem Jahr endlich die Fortsetzung „Meg 2“, im englischen Original „Meg 2: The Trench“, an und würde natürlich nur allzu gerne an alte Erfolge anknüpfen. Dafür kehrt Jason Statham zurück in seiner Rolle als Jonas Taylor. In der Fortsetzung darf man indes auf wesentlich mehr Blut hoffen, war „Meg“ doch mehr ein Popcorn-Action-Blockbuster als ein bestialischer Hai-Horror.

Deshalb wünschte sich Statham selbst für „Meg 2“ mehr Blut und eine höhere Altersfreigabe, was er in mehreren Interviews unterstrich. Neben dem Action-Star kehren übrigens auch Cliff Curtis als Mac sowie Page Kennedy als DJ zurück. Als Neuzugänge sind indes Wu Jing („Wolf Warrior 2“), Skyler Samuels („The Gifted“), Sergio Peris-Mencheta („Snowfall“) sowie Sienna Guillory („Fortitude“) mit im Sequel dabei. Jon Turteltaub wird übrigens nicht mehr Platz auf dem Regiestuhl nehmen.

„Meg 2“ noch dieses Jahr im Kino

Diesen übernimmt Regisseur Ben Wheatley, der zuvor mit Indiestreifen wie beispielsweise „Sightseers“ erste Achtungserfolge erzielte. Leider gibt es zum Plot noch keine Details. Wir geben euch aber noch mal einen kurzen Rückblick, was in „Meg“ passierte: Nach der Attacke eines scheinbar riesigen Raubtieres auf eine Unterwasser-Forschungsstation wird der erfahrene Taucher Jonas Taylor zu Hilfe gerufen – er soll die Gefahr aufspüren und beseitigen.

Doch der Tiefsee-Experte muss schnell feststellen, dass diese Aufgabe definitiv kein Zuckerschlecken wird: Bei dem Tier handelt es sich um einen mehr als 20 Meter langen Megalodon. Und dieser Urzeit-Hai, der eigentlich schon seit Millionen Jahren ausgestorben sein sollte, hat es bald nicht mehr nur auf die Forschungsstation abgesehen. Die Zeit läuft Taylor und Co. davon.

Wir sind gespannt, ob Jason Statham auch in „Meg 2“ geballte Action liefert, oder ob wir eventuell mehr blutigen Hai-Horror präsentiert bekommen. „Meg 2“ soll am 03. August 2023 in den deutschen Kinos erscheinen.

