Jason Statham: Superstar will eine Fortsetzung seiner Action-Komödie – Jason Statham, bekannt für seine Rolle in zahlreichen Actionfilmen, zeigt starkes Interesse an einer Fortsetzung eines seiner humorvollsten Werke. Der britische Schauspieler, der bereits in verschiedenen Fortsetzungen wie „The Transporter“, „Meg 2“ und „The Expendables 4“ mitgewirkt hat, möchte nun eine Fortsetzung von „Spy – Susan Cooper Undercover“ realisieren.

In diesem 2015 erschienenen Film übernahm Statham die Rolle des exzentrischen Geheimagenten Rick Ford an der Seite von Comedy-Star Melissa McCarthy. Der Film war finanziell ein großer Erfolg und brachte bei einem Budget von 65 Millionen US-Dollar beeindruckende 235,7 Millionen ein. Zudem zeigte Statham hier eine eher selten gesehene humorvolle Seite. Statham, der seinen Spaß an der Rolle offen zeigte, äußerte in verschiedenen Medieninterviews sein Interesse, in einem möglichen Sequel mitzuwirken.

Alle haben Lust auf eine Fortsetzung, nur das Studio nicht

In einem Gespräch mit „Entertainment Weekly“ betonte er seinen Wunsch, in Zukunft nur mit Regisseuren zusammenzuarbeiten, die ihr Handwerk verstehen. Er erwähnte dabei sowohl Guy Ritchie, mit dem er bereits fünf Projekte umsetzte, als auch Paul Feig, den Regisseur von „Spy“. Feig und Melissa McCarthy, die weibliche Hauptrolle des Films, haben ebenfalls Interesse an einer Fortsetzung bekundet, wobei Feig sogar erwähnte, dass Stathams Figur mehr Bildschirmzeit bekommen würde.

Trotz des gemeinsamen Wunsches nach einer Fortsetzung steht das Filmstudio dieser Idee bisher ablehnend gegenüber. Während sich das Studio noch entscheiden muss, sind die Beteiligten mit anderen Projekten beschäftigt. Feig hat kürzlich den Fantasy-Film „The School For Good And Evil“ für Netflix gedreht, McCarthy spielt die Rolle der Ursula in der Live-Action-Version von „Arielle, die Meerjungfrau“, und Jason Statham selbst präsentiert mit „The Beekeeper“ sein nächstes Projekt.

Quelle: moviepilot.de